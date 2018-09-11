【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

觀察正式止跌訊號

今天大盤量縮上漲，拉出下影線的初步止跌訊號，明天必須補量站穩今天高點 10765 點，大盤才有正式止跌訊號，否則還是容易回測 10600~10650 點區間，大家操作不要急，一定要有紀律，該出場一定要先出場，保護資金控制風險。龍哥一直提醒大家，沒有正式止跌訊號之前，最好都不要進場操作，有做到的朋友就不會受傷。龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 5371 中光電和 2421 建準以及 4725 信昌化，都有創高，找到主力找到獲利。

今天外資期貨多單減少 5105 口，自營商期貨空單減少 1257 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權大幅度偏空佈局，大盤上漲，但是法人還是增加空方籌碼，不利於反彈，要注意再回測低點。



【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，3037 欣興，2458 義隆，5371 台表科，5269 祥碩

3533 嘉澤，2421 建準，3227 原相，6121 新普，3563 健策

1101 台泥，1102 亞泥，1477 聚陽，1476 儒鴻，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10877 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10952 點開始偏空操作，現在防守 10877 點。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估