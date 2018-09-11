【顧德投顧】台股盤整,等待反彈,空頭趨勢成形之產業減碼應對

◆盤勢分析

台股今日陷入盤整, 不過老師這邊覺得可能只是今天的小整理, 短期來看還是偏空, 所有線型已經轉空的產業, 或是個股都建議賣出, 如果有反彈, 回到十日線, 甚至月線或是季線都會建議持續做賣出的動作, 這邊就比較不看基本面的發展, 市場主要就是在擔心明年的景氣變化, 所以這邊股價跌的非常不看基本面變化, 整個本益比的修正幅度很大, 被動元件從六月的二十到十五倍本益比修正到現在大約只有十到六倍的本益比, 記憶體, 矽晶圓也是類似情況, 而且看來逐步影響技術門檻高的公司, 例如精測, 台積電, 信驊﹐這一些技術門檻很高, 需求非常強勁的公司, 這就很明顯, 這波台股的下跌是對景氣投下了不信任票, 很多公司其實都蠻不錯的, 而在景氣不明下, 生技或是防禦型類股, 就是這時操作的首選, 防禦型類股不外乎電信三雄, 或是中保, 新保, 另外也有, 大台北等獲利非常固定的公司, 在景氣走弱之際, 這些公司就可能受到資金的青睞, 這邊會持續幫投資人尋找比較好的標的, 尤其是生技, 目前已經看到幾檔獲利能力不錯, 未來獲利很平穩的公司, 正在持續研究該公司, 希望幫會員找到最好的標的

王閔生 分析師

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