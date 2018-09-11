【華冠投顧】貿易關稅議題未解、台股短線跌深反彈

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2327 國 巨：

股價昨天跌破年線，今天出現帶量買盤、不過尾盤受壓，可見多數反彈都還是站在賣方。

2492 華新科：

近期價跌融資增，昨天小紅向上、今天出現反彈買盤，不過和國巨相同、尾盤仍見賣壓向下。

6182 合 晶：

股價跌破年線之後，後續有仍有機會站回年線，唯趨勢已經改變、後續將持續整理。

6153 嘉聯益：

股價自 8 月初時修正，一路下跌近 40% 後、今帶量反彈，不過股價接近年線扣抵值，第四季若未拉抬向上，則有轉為空方趨勢的可能。

2337 旺 宏：

周一跳空下跌之後，昨天出現新低，今天修正乖離後，若空方缺口無法回補，將持續整理。

#一分鐘盤勢解析：

台股在昨天融資大減之後，今天進行跌深之後的反彈，不過多數個股都回測半年線以下，後續若要重回多方，必須克服兩件事：一是籌碼面的融資餘額；二是影響全球的中美貿易。昨天台股的融資大減，今天的被動元件反彈，不過尾盤的賣壓出現，可見樓上有人，股價上去難免會出現壓力。

另一方面，蘋果新機發表之前，股價出現連四日下跌的情況，影響台股相關的供應鏈。目前美國還未公佈，2000 億關稅的實施時間、細則等，後續等待川普公告之後，中國才會出面回應，若雙仍舊沒有緩和的餘地，全球股市仍有震盪的可能，而目前觀察的指標，就是上證指數與日圓匯率。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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