【華冠投顧】鴻海回神，台股收紅留下引線，終止連4黑!

台股連跌數日後，今日在弱勢個股及跌深族群等止跌反彈下，指數終場收紅上漲 26 點，終止連跌，以 10752 作收，成交量 1245 億元，價漲量縮格局，日 K 線收一根下引線紅 K 棒。

大盤指數今日最低下探來到 10669 點，創拉回新低點，不過在破底股鴻海 (2317)，華邦電(2344)，旺宏(2337)，大同(2371)，TPK-KY(23673)，晶光(3406) 等及弱勢族群被動元件龍頭國巨 (2327)，矽晶圓的合晶(6182) 等股價止跌上漲下，推升指數終場收紅! 接下來，台股在本波暴跌逾 500 點後，因融資大減，負乖離過大，明天起隨時有機會出現本波下跌後的彈升行情。強勢個股基亞 (3176)在細胞療法上路及再生醫療製劑管理條例（草案）將力拚儘速通過立法，吸引多頭搶進，早盤股價持續跳空漲停鎖死、達 39.65 元，連 5 天漲停板。旭富 (4119) 8 月營收年增 23.56%，前 8 月營收年增 56.95%，法人持續買超，帶動股價續漲來到 88.5 元，創新高。紡織股成衣廠銘旺實(4432)，8 月業績 2.34 億元，創 25 個月新高紀錄，月增 1.8%，年增率為 23.5%。展望第三季，在延續傳統旺季效應下，業績表現可望優於第二季，股價攻漲停，祥碩 (5269) 8 月營收年增 40.83%、月增 22.52%，法人買超股價漲 6.89%。。

台股昨日跌逾百點，44 檔股票跌停，市場極度恐慌後，融資大減，負乖離過大，今日出現量縮止跌訊號，明日若要反彈，端看今日跌深上漲個股及弱勢族群被動元件，矽晶圓等能否續強!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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