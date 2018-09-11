【永豐期貨】台指選擇權盤後－鴻家軍跌深反彈 台股力守10700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 7 點至 10741 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 11.3 點，電子期轉為逆價差 - 0.31 點，金融期轉為逆價差 - 1.97 點。現貨部分，三大法人買超 8.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3289 口，使留倉部位轉為淨空單 - 409 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 5105 口至 28729 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1398 口至 9753 口。

周一美標普終止連四跌，當中費城半導體周一大幅反彈 1.1%，台指期早盤以上漲開出後連帶台股開盤同步小幅開高，重量級權重股陸續公布 8 月營收，股價表現卻兩樣情，台積電公布 8 月營收創下今年次高紀錄，但股價卻不漲反跌盤中一度跌幅超過 2%，導至台股盤中一度翻黑再創波段新低，而鴻海 8 月營收優於預期，股價出現強彈漲幅超過 3%，連帶鴻家軍個股多數出現跌深反彈走勢，且周二被動元件、記憶體與矽晶圓族群重要指標股全數反彈走高，連帶櫃買指數也在環球晶反彈且半導體走高帶動下上漲 0.7%，且尾盤買單敲進權值股拉升指數，終場加權指數上漲 26.5 點或 0.247%，收在 10752.3 點，成交量能 1246.97 億，較前一日縮減 318.31 億。技術面來看，週二日 K 終結連四黑但仍續創波段新低，日 KD 指標持續死亡交叉向下，且反彈量能出現萎縮，指數仍未擺脫空頭格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.38% 升至 14.6%，賣權平均隱含波動率由 18.31% 降至 17.5%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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