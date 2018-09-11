【華冠投顧】武傑電台:亂世出英雄!鋼鐵英雄-9958世紀鋼!再度創高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3034 聯詠、9958 世紀鋼、4119 旭富、8131 福懋科、3545 敦泰。

台股盤勢分析:

貪婪的開始

台北股市下跌 - 2 點開出，早盤在鴻海衝高下，一度上漲 + 39 點；不過受到台積電的影響，加權指數就在平盤上下大幅震盪，尾盤買盤擴散，終場上漲 + 26 點作，收在 10752 點，成交量 1245 億。

九月台股『大洗盤』，小心『二次多殺多』!! 不過，當加權指數再度來到 10700 點後，台股已經進入『攻守交換』。雖然今天台積電壓抑台股的表現，但是台積電的弱勢；預計只是短線的壓抑。在內資買盤回流下，選前行情可望正式展開。老話一句…『恐懼的總和』就是『貪婪的開始』!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

9958 世紀鋼、4432 銘旺實、2368 金像電、4119 旭富、3176 基亞、4803VHQ-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6451 訊芯 KY、2425 承啟、4912 聯德 KY、3504 揚明光、1262 綠悅 KY、2358 廷鑫… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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