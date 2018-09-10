中國發改委加強建材價格監管 水泥股嚇趴全倒

中國發改委近日發函對砂石、水泥、混凝土等建材價格形勢進行調研，引發市場憂心加強監管，兩岸水泥股重挫，今日台泥 (1101)、嘉泥(1103) 均大跌 8%，亞泥 (1102) 跌幅達 5%，信大 (1109) 跌幅亦達 4%。國內水泥業者指出，本次調查主要係針對今年價格上漲數倍的砂石，水泥在錯峰生產等政策主導下，價格平穩，第四季中國水泥市場應可維持價量齊揚表現。近日中國市場傳出，中國發改委發函對砂石、水泥、混凝土等建材價格形勢進行調研，引發市場憂心加強監管。發改委的發函指出，近期媒體反映多省砂石、水泥、混凝土等建材價格出現明顯上漲，市場秩序亂象多變，為了貫徹落實領導重要批示要求，迅速摸清情況、分析原因，有針對性的加強市場調查監管，近期將赴協會開展專題調研，要求了解砂石、水泥、混凝土近期價格變動及上漲原因及影響。



對此，國內水泥業者指出，本次調查主要係針對建材，尤其是砂石，受到環保檢查影響，很多河流都停止開採，導致砂石大缺，今年以來價格已經上漲數倍。



至於水泥價格，在政府錯峰生產等政策主導下，走勢平穩，尚處於合理的價位，此加強調研監管對市場行情及供需應無影響，9 月部分地區水泥價格已經起漲，預估第四季價格維持上漲趨勢，惟在基期已高下，幅度將不大，但出貨量、報價都會優於前一季。