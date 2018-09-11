風電行業暫無取消補貼的政策，但取消補貼是大勢所趨

據華爾街見聞獨家獲悉，針對近日傳出的風電行業補貼取消的消息，知情人士稱，風電行業目前沒有取消補貼的政策，但取消補貼已是大勢所趨，一些大型企業對此已有預期。目前風電行業多數企業依靠補貼維持微薄利潤，新能源領域(如太陽能、風電、生物質能源等)，企業的真實數據中盈利不多。未來如果取消補貼，有利於大型企業進行產業整合，降低產能的同時提升技術和效率。

隨著我國近些年來風電產業的發展，風電已成為可再生能源的主力軍，但因為風電的發電成本較高，行業發展一直依賴於補貼，而這些依賴，又反過來讓風電發電成本始終無法降低，平價上網也看起來困難重重。

風電並網容量規模擴大，國家風電補貼支出攀高。2017年上半年，全國風電新增並網容量601萬千瓦，繼續保持穩步增長勢頭，到6月底累計並網容量達到1.54億千瓦。我國風電並網容量不斷增加的背後，是逐年提高的政府風電補貼。

國家發改委印發的《可再生能源發展“十三五”規劃》提出，到2020年，風電項目電價可與當地燃煤發電同平台競爭。國家能源局公布了《國家能源局綜合司關於開展風電平價上網示范工作的通知》，上述及其他相關風電平價上網的文件精神，是在向風電行業傳遞進一步通過科技創新和技術進步，加快成本下降步伐，盡早使風電行業擺脫對政策補貼的依賴的信號。同時2017年國家能源局印發《解決棄水棄風棄光問題實施方案》提出，到2020年在全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題。

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