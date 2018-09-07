李小加信心喊話：港股基本面仍強 只是缺方向

港股連日下跌，今 (6) 日雖一度突破 27000 點關口，但依舊不敵強勁賣壓，27000 點得而復失。港交所行政總裁李小加出席活動時對股民信心喊話，指雖然目前市場缺乏方向及共識，但相信基本面仍頗為強勁。

恆生指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

李小加說，目前市場基本面強勁，也未出現恐慌情緒，相信市場波動只會於短期維持。同時指出，在市場過分樂觀的情況下發生無可預見的情況，才會引發金融危機，目前投資者傾向謹慎。

近期有多隻新股陸續進行招股，李小加表示，雖然近日市況低迷，但不見新股取消或延遲上市計畫，顯示市場基本因素比想像中強，加上公司亦有上市集資需要，不只是視乎市況決定，相信市況波動對新股上市影響不大。

至於低迷的市況會維持多久？李小加表示，這不會有人知道，但相信若市場每天都在人討論金融危機時，金融危機就不會來。

他觀察到近日雖然市況較不明朗，但等候上市的公司仍然比預期中多，顯示企業仍對實體經濟有信心，上市會因應融資等需求而非一時的估值高低。

李小加認為，港交所在現時的市況下仍然要做好其角色，香港的 IPO 市場會永遠開放，不會因市況不同而有所改變。

對於有傳聞指，以「同股不同權」上市的企業暫緩上市計畫， 李小加說，現時有 3 個上市計畫已經申報，相信未來陸續會有更多「同股不同權」上市，而港交所在市場改革時未有預期會有多少企業因此而上市，只考慮將不應該存在的門檻降低，隨時歡迎企業於任何時候來港上市。

另外， 李小加表示，除了希望能來港上市以外，還希望吸納更多與阿里巴巴類似的企業來港上市，他特別期待更多創新科技公司來港上市，又相信即使在貿易戰下，資金及創新意念的流通亦不會被阻隔。

截至發稿，恒生指數跌 0.03%，報 26966 點，距離 27000 點關口，僅一步之遙。