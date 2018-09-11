亞洲煤業(00835-HK)訂二手車與煤炭運輸買賣諒解備忘錄

亞洲煤業(00835-HK)公布，為促進該集團的擴張計劃，於9月10日，該集團已與懷仁縣德成馬運輸有限公司訂立一項無約束力的諒解備忘錄，內容有關買賣二手車。於9月10日，該集團亦與兩名獨立第三方就煤炭運輸訂立兩項無約束力的諒解備忘錄。購買車輛諒解備忘錄於9月10日，該公司的全資附屬公司廣州亞煤礦業有限公司與德成馬訂立買賣二手車的購買車輛諒解備忘錄。根據購買車輛諒解備忘錄，待有關各方就車輛的型號、購買價格和交付時間作進一步討論和磋商以及敲定正式合約條款後，廣州亞煤或其指定的代名人擬向德成馬購買22輛二手車以用於煤炭運輸。

於於9月10日，廣州亞煤與懷仁縣金源煤炭運銷有限公司及懷仁縣益昇煤炭運銷有限公司訂立有關煤炭運輸的諒解備忘錄。根據煤炭運輸諒解備忘錄，待有關各方就一車的載量之數目、交付費用、交付時間、目的地和其他物流事宜作進一步討論和磋商以及敲定正式合約條款後，預期金源和益昇均將發出每年交付120萬噸煤炭的訂單，交付成本為每噸人民幣10元。

自2018年7月起，該集團已取得若干大型綜合企業及國有企業的銷售訂單，現正與若干國有企業商討向該等企業銷售煤炭之事宜。該集團於2018年5月開展其國際煤炭貿易，自其時起已獲得不同客戶的國際銷售訂單。該集團現正與其他新客戶商討在中國境外銷售煤炭。根據其管理賬目，該集團於2018年4月1日至8月31日之五個月期間就其煤炭貿易業務錄得合共1.02億港元之收入。股份已由2017年10月3日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至進一步通知。



更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)