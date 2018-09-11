中國蘋概股慘綠 廠商卻老神在在 兩天後發布新品還有救嗎？

美國總統川普上週末要求蘋果把生產線搬回美國，否則威脅對產品課稅，引發昨 (10) 日中國蘋概股慘綠。不過多數供應商倒是氣定神閒，表示回美國製造根本不可能，直言市場過度反應。但也有分析師認為，蘋概股這次暴跌可能是投資人對於蘋果未來銷量預期存有疑慮。

《證券時報》報導，昨天蘋概股多支殺到跌停，其餘也是青筍筍，光是昨天 A 股 49 家蘋概股來看，單單一天概念股市值就蒸發掉人民幣 400 億元。

不過多數供應鏈倒是老神在在，藍思科技董秘彭孟武表示，每當美國要求蘋果搬回美國，投資人心理就大受影響。但他指出，以所在行業來說，去美國製造是不可能的事情，先前公司曾測算，即便對產品加徵 25% 的關稅，在中國生產的產品成本也要低於轉移到美國。

歐菲科技董秘肖燕松表示，公司在蘋果產業鏈重要程度持續攀升，指中國形成的光學產業鏈難以替代。他直言目前美國沒有一家規模化的鏡頭廠商，即使兩到三年時間也不可能做出鏡頭產業。

事實上，這回引起市場擔憂的主要還不是川普施壓蘋果製造回到美國，這在短期內難以實現。但蘋果產品進入 2000 億美金的關稅列表，直接讓市場對供應鏈利潤大感憂慮，但目前相關產業鏈中沒有企業表示已受到美國關稅問題的影響。

第一手機界研究院院長孫燕飆則認為，蘋果概念股這輪大跌可能是投資人對於蘋果未來的銷量預期存疑。事實上，蘋果新機發布對於供應鏈公司業績的影響要等到 11 月左右才能看出來。

蘋果將在美國時間 9 月 12 日，也就是臺北時間 9 月 13 日淩晨，展開一年一度的秋季發布會，今年發布的產品包括手機、平板、電腦、手錶與配件等全產品線，也決定蘋果與產業鏈公司未來股價走勢。

有媒體預估，今年蘋果預計發布的手機產品中，包括中國消費者期待的雙卡雙待功能手機，預估將採用 LCD 螢幕及單鏡頭的低價版本。先前，已經有機構開始看漲，比如國金證券分析師研報指出，看好這款 LCD 低價版蘋果手機的熱銷行情以及對產業鏈的拉貨效應。

年初至今，多數蘋概股一直處於下跌情勢。以蘋果概念指數走勢來看，該指數從去年底的高點跌落至今已有 30% 的跌幅。個股方面，上漲個股有限，多數個股下跌，更有 5 只個股股價腰斬，分別是金亞科技、領益智造、利源精製、錦富技術、歌爾股份。