〈鴻海股價頻破底〉蘋概股人氣大退潮 股價續寫2年新低 後市恐不妙

美中貿易戰情況趨嚴，市場憂電子產品終端需求恐轉弱，代工廠營運將受衝擊，鴻海 (2317-TW) 股價頻頻破底，外界對新 iPhone 換機潮也出現雜音，今日早盤再跌逾 2%，最低來到 77.7 元，創 2016 年 9 月中以來新低，也再寫近 2 年新低；法人表示，蘋果新機上市前鴻海股價頻破底，市場對蘋果新機銷售，看法恐持續偏向保守。

美中貿易戰火持續延燒，並陷入長期對抗的窘境，市場憂恐影響電子產品終端市場需求，蘋果 6 日股價下挫 1.66%，股價來到 223.1 美元，身為主力代工廠的鴻海亦受拖累，在台股大盤走弱下，股價再度破底創新低。

值得注意的是，鴻海股價距離上一次相同價位，在 2016 年 9 月，而該年鴻海因 iPhone 7 需求明顯走弱，導致鴻海出現上市以來首度，也是目前唯一年營收衰退的年度。

今年以來鴻海單月營收雖屢創新高，但上半年財報三率三降，獲利依舊未能隨營收成長，且外界對今年新 iPhone 換機看法出現雜音，認為 5.8 吋 OLED 版 iPhone 相較 LCD 版設計區別不大，看淡出貨動能，也恐影響鴻海營收動能。

鴻海近期頻遭外資調節，外資已連續 10 個交易日站在賣方，共賣超 6.2 萬多張，投信、自營商也同步調節，壓抑鴻海股價走勢。