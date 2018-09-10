看懂川普施壓蘋果回美製造的兩大算盤 中國蘋概股今慘綠

美國總統川普再度向蘋果施壓，呼籲將生產線撤出中國，避免被課稅。有媒體指出，川普這麼做有兩大用意，一來是向中國施壓，二來若能讓蘋果把生產線搬回美國，也可以向選民交代，拉抬中期選舉。消息傳出後，今 (10) 日中國股市的蘋果概念股同步大跌。

川普上週六 (8 日) 在推文中指出，因為要對中國增加高額關稅，預計蘋果產品很可能漲價。他向蘋果喊話回美國生產，強調如此一來不僅可以零關稅，還會形成租稅誘因。

消息傳出後，今天中國蘋果概念股集體大跌，其中立訊精密 (002475-CN)、信維通信 (300136-CN)、歐菲科技 (002456-CN) 一度跌停，其他安潔科技 (1002635-CN)、賽騰股份 (603283-CN)、藍思科技 (300433-CN)、環旭電子 (601231-CN)、工業富聯 (301138-CN) 等多檔個股同步大跌。

立訊精密今日大跌 (圖自新浪財經)

對於川普再向蘋果施壓，香港《經濟日報》今日社論指出，川普打的算盤有兩個。一來最重要的，就是向中國再度施壓，上週五川普威脅加碼再對中國 2,670 億元產品徵稅，代表向所有中國產品徵稅，就算蘋果的 iPhone 也無法倖免。

若蘋果把生產線撤出中國，以代工廠的 100 萬人和周邊產業的 200 萬人來計算，預計將有 300 萬人頓失飯碗，在中國經濟本就趨緩下，這批失業人口未必能在短期內找到工作，屆時失業率將大幅拉高至 5.1%，導致社會情勢不穩，恐逼得中國政府為了維穩，必須向美國有一定程度的妥協。

再者，目前美國中期選舉就快到了，若能讓蘋果把生產線拉回美國，也可以為川普爭取更多選民支持，兌現美國優先政策將帶回更多工作。

不過報導指出，川普的算盤打得有點不切實際，指在美國製造 iPhone 的成本高昂，一來組裝手機靠低階勞工密集，美國工人最低工資要 7.25 美元，比中國至少高 1.5 倍。二來，美國缺乏零部件，一時無法湊齊，更缺乏關鍵的模具工程師，至少得花 9 個月才能請到足夠工程師。蘋果代工廠富士康之前就曾經估計，把生產線搬回美國的話，iPhone 價格會增加 2 倍，成本比徵稅還要高出許多。

更重要的是，若川普最後對 iPhone 課稅，最後傷到的恐是自己，屆時 iPhone 價格大漲國內民眾勢必怨聲載道、民怨沖天，甚至轉向加拿大或墨西哥購買。