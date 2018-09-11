美銀美林：若迎合川普完全美國組裝 iPhone將漲價20%

作為美股史上首個市值衝破兆美元的上市公司，蘋果近日深陷貿易摩擦陰雲。雖然蘋果公司認為關稅尚不會影響到 iPhone 手機等主營業務，但已有分析師擔憂這一場景。

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 周一發表研報稱，為了回應美國總統川普製造的壓力，蘋果公司可能會要求合作夥伴把一部分（some）iPhone 組裝業務轉移回美國，代價是手機售價大幅提高。

周一蘋果股價進一步承壓，盤中最深跌超 2%，最低觸及 216.47 美元，為 8 月 24 日以來的三周新低。蘋果今年以來累漲近 27%，8 月 2 日正式成為美股首家、目前全球首家市值逾兆美元的上市公司，也是美國首屈一指的最大企業納稅人。

在 9 月 5 日提交給美國貿易代表辦公室的信中，蘋果警告稱，最新擬徵稅清單中涵蓋的蘋果手錶（Apple Watch）、無線耳機 AirPods 等暢銷產品價格將提高。台式電腦 Mac Mini、配件 Apple Pencil、智能音箱 HomePod、許多產品的充電器和適配器，以及用來製造和設計部分產品的工具設備均會受到影響。

這封信在 9 月 7 日被披露後，一度引發蘋果上周五美股尾盤股價跌近 2%。隔天（9 月 8 日）美國總統川普在社交媒體回應稱，美國政府擬開徵大規模關稅，蘋果產品價格可能因此上漲。「但有一個簡單解決方法，不僅能帶來零關稅，還有稅收優惠——在美國製造你們的產品就行了。」

美銀美林據此認為，讓製造業重回美國，看起來再次成為川普的核心關注點之一了。蘋果可能會要求富士康母公司鴻海集團與和碩集團（Pegatron）轉移「一小部分」iPhone 生產線回美國。

研報稱，如果 100% 的最終組裝業務都在美國進行，將令 iPhone 最高漲價 20%，以對沖增量勞動力成本。也正是由於美國人工資是中國員工的 2.6 倍，蘋果最有可能轉移 10% 的 iPhone 組裝回美國，令手機平均售價（ASP）提升 8%；而更全面、非組裝業務的蘋果產品生產不會轉移回美國。

美銀美林重申了對蘋果的「買入」評級，目標股價 250 美元，較上周五收盤 221.30 美元上漲 13%。

Loup Ventures 的知名科技與蘋果專家 Gene Munster 也在周一發表博文稱，更大規模關稅不會影響蘋果的主營業務，主要影響更小一些的產品線，被影響產品約占蘋果 2018 財年收入的 4% 和明年公司整體銷售收入的 5%。目前，iPhone 手機為公司貢獻了 2/3 的營收。

他認為，一旦關稅生效，預計會拖累蘋果手錶和無線耳機 AirPods 的盈利能力 10%-20%，但對 2019 財年的公司利潤負面影響不足 1%，而且預計影響只是短期。蘋果理論上可以在未來 5-10 年增加美國國內生產，但占公司整體生產比重依舊不大，最高為 10%。目前蘋果約有 5% 的生產與組裝業務已經發生在美國境內，故增量對財報影響不會太大。

此前高盛也在研報中看漲蘋果，高盛分析師 Rod Hall 罕見承認，今年夏天對蘋果股價的判斷「完全失誤」，因而主動糾錯，將新的目標價大幅上調 20%，從 200 美元修正至 240 美元。主要理由是過去幾個月「史上最貴智慧型手機」iPhone X 需求量超出預期，周三發布的新品售價「更有彈性」。

觀察可知，蘋果增加在美國國內的生產比例也許早在公司規劃之中。

2017 年 7 月接受採訪時，川普曾透露，蘋果 CEO 庫克向他承諾要在美國建「三間又大又漂亮的工廠」。目前，蘋果在美國進行 Mac Pros 的裝配業務，但大部分產品仍在美國以外的國家生產。今年早些時候，蘋果還曾計劃，未來五年斥資數千億美元投資美國製造業及供應鏈相關基礎設施，為美國帶來超過 2 萬個就業崗位，對美國經濟的直接貢獻將達到 3500 億美元。

另據環球網消息，川普 6 月 28 日親赴威斯康星州，與鴻海董事長郭台銘共同出席富士康美國工廠的動工典禮，白宮副發言人吉德利曾稱，川普會發表側重創造就業的主題演講，在美國曆史上實屬罕見。分析還稱，富士康在中國工廠進行代工，把蘋果的智慧型手機等出口到美國市場，為防備今後制裁對象擴大時造成的打擊，富士康正強化在美生產。