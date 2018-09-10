亞洲貨幣連環爆貶 菲律賓央行止貶不給力 披索遭看衰遲早貶破55

美元指數上周重回 95 後，新興市場貨幣貶值狂潮又起，儘管菲律賓在東南亞國家中經濟成長強勁，但在主要資金管理者的悲觀態度下，菲律賓披索可能還要承受更大的痛苦。

大型基金公司看衰披索跌破 55

隨著印度盧比周一再創歷史新低，今年來表現亞洲表現第三差的菲律賓披索貶勢再起，一度來到 53.94，距離 2005 年以來低點 53.98 不遠。富蘭克林坦伯頓基金集團認為，目前菲律賓央行採取的措施還不足以止貶，預期披索兌美元將跌破 55，距離目前還有 2% 左右的跌幅，並已開始著手做空。

美元兌菲律賓披索周一一度來到 53.94。(來源：新浪財經)

菲律賓披索今年受到油價上漲、通貨膨脹加速、財政和經常帳戶赤字以及新興市場貨幣蔓延的跌勢衝擊，和鄰國貨幣印尼盾同受嚴重打轉，富蘭克林坦伯頓駐澳洲固定收益主管 Andrew Canobi 表示，與印尼不同的是，菲律賓並未採取足夠的積極措施來支撐披索 。

Canobi 說，菲律賓的雙赤字令人擔憂，尤其是在這種情況下下，美國升息的步伐未見停止，並且正在吸引資本流動，若菲律賓真的貶破 55，恐怕可能對通膨產生影響，央行可能也會出手干預。

菲律賓上周公布 8 月通膨率達 6.4%，創 9 年新高，菲國總統杜特蒂將通貨膨脹歸咎於美國總統川普對中國商品徵收關稅，引發報復，「讓一切都亂了」。

該國央行行長 Nestor Espenill 也表示，將採取「強有力的立即行動， 來因應逼近的通膨威脅」，不過，周二菲律賓即將公布月度貿易缺口的最新數據，預計逆差將超過 30 億美元，突顯菲國對國外資金的持續需求。

加坡新興市場債務高級投資組合經理 Prashant Singh 表示，目前需要看到國際收支平衡的數據出現轉折，否則菲律賓披索新興市場貨幣的表現將持續弱勢。

第四季海外匯回有望支撐披索

高盛集團策略師 Zach Pandl 認為，菲律賓由於基礎設施支出增加，經常帳赤字持續惡化，加上通膨率衝高，使得披索近期貶值，但預期菲國央行今年三度升息成本後，披索三個月內將升至 53，一年內升至 52。

馬尼拉 BDO Unibank 首席市場策略師 Jonathan Ravelas 表示，時序將進入第四季，1000 萬在海外工作的菲律賓人匯款流入，預期在聖誕節期間達到高峰，處於六年來低點的央行外匯儲備有望走高，同時有望提振疲弱的菲律賓披索。