美股盤中─ 新一輪稅改抵銷貿易擔憂 美股四大指數開盤上漲

由於共和黨計畫於本週公開新一輪稅改方案，抵銷了投資人對美中貿易戰升級的擔憂，今 (10) 日美股四大指數開盤全面走揚。

台北時間週一晚間 9 點 30 分左右，美股四大指數暫報：

道瓊工業平均指數上漲 0.37%，暫報 26013.08 點。

那斯達克指數上升 0.19%，暫報 7917.60 點。

S&P 500 指數上漲 0.40%，暫報 2883.06 點。

費城半導體指數揚升 0.47%，暫報 1367.12 點。

美國眾議院的共和黨黨員計劃在本週將公布新一輪減稅政策，希望在 11 月 6 日的國會選舉之前能取得政治優勢。

該計畫被稱為「稅改 2.0」，旨在增強美國總統川普 2017 年推動的稅收改革內容，透過對美國企業永久性減稅，提高企業獲利，但也預料會增加了 1.5 兆美元的政府的赤字。

美國對中國火力全開，川普即將實施新一輪 2000 億美元關稅，加碼 2670 億美元關稅也呼之欲出。川普還呼籲，蘋果應將其生產線移回美國，避免遭受關稅波及。

受川普點名回美製造的影響，蘋果週一 (10) 開盤股價小幅上漲後走跌，下跌 0.21%，暫報每股 221.30 美元。

提供蘋果新型 LCD iPhone 無線充電技術的德州儀器 Texas Instruments (TXN-US) 週一 (10 日) 股價也受到波及，下挫 0.42%，暫報每股 108.46 美元。

阿里巴巴董事主席馬雲週一 (10 日) 宣布繼任計劃，將由首席執行官張勇接任，引發投資人信心疑慮，阿里巴巴 (BABA-US) 股價大跌 2.45%，暫報每股 162.37 美元。

特斯拉執行長馬斯克上週五 (7 日) 傳出吸食大麻同時，會計與人力資源主管接連離職，股價應聲暴跌，但馬斯克稍晚在官方部落格宣布新ㄧ輪人事變動，並預告特斯拉即將出現史上最亮眼的一季，企圖穩定軍心，如今這篇「救火公告」似乎奏效，今日 (10 日) 美股開盤後一路大漲 3.92%，暫報每股 276.66 美元。

哥倫比亞廣播 (CBS) 執行長 Les Moonves 對女性員工的不當行為宣布離職，受此消息拖累，週一 (10 日) 該公司股價開盤走跌 0.91%，暫報每股 55.31 美元。