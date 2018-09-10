鎧勝-KY受惠蘋果新品拉貨增溫 8月營收攀今年新高

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (10) 公告 8 月合併營收 28.55 億元，受惠蘋果新品拉貨動能增溫，月增 20.62%，年減 14.73%；前 8 個月累計營收 178.26 億元，年減 12.05%。隨著今年打入蘋果 iPhone 供應鏈，加上其將發表新款筆記型電腦產品，鎧勝 - KY 下半年營收可望逐季走揚。

在先前的股東會上，鎧勝 - KY 董事長程建中表示，今年已打入主要客戶手機產品供應鏈，加上主要客戶將發表新款筆記型電腦產品，是下半年鎧勝發展重點，若需求面佳，下半年營收可望逐季走揚，第 4 季毛利率可望回溫，全年營收表現也有機會優於去年。

法人則指出，由於低價版 MacBook 與 iPad 等主要數款新機遞延，目前只有升級版 MacBook Pro 可望於第 3 季啟動旺季需求動能，低價版新 MacBook 放量時程預期落在第 4 季；新 iPhone 部分，鎧勝預定出貨放量時間也在第 4 季。

鎧勝 - KY 第 2 季已連續二季虧損，表現遠低於市場預期。展望下半年，法人指出，雖然第 4 季營收動能將復甦，但受到折舊費用與新品初期投產良率偏低等因素影響，全年恐怕仍將虧損。