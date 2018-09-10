其祥-KY新加坡肉品加工廠預計9月試車 可望拉升獲利空間

其祥 - KY(1258)8 月營收 2.39 億元，月減少 8.21%，年增加 0.51%；累計 1-8 月營收 19.11 億元，增加 12.47%。其祥 - KY 表示，8 月受馬國回教徒祭獻大批牛羊以慶祝哈芝節 (宰牲節)，節後需要一段時間消耗肉類，導致短期內雞肉需求量明顯減少，故 8 月合併營收較上月呈現小幅下滑，預期 9 月新馬地區餐飲消費量可回復正常需求。



投資興建的新加坡肉品加工廠已於 7 月取得新加坡農糧署 (AVA) 執照及清真 (Halal) 認證，自動化設備也已於 8 月陸續進廠安裝，預計 9 月開始試車並進行調校，待調校完成即可正式生產。



新加坡肉品加工廠土地面積約 3,690 坪，廠房面積約 2,764 坪，包含一次分切生產線、二次分切生產線、自動輸送及秤重系統、真空熱塑包裝生產線、冷藏冷凍倉儲等。新廠配置歐洲進口生產設備除可提升產品品質，亦將大幅提升產能並降低成本，產能全開後可擴充至三倍產能，可望再度拉升獲利空間，預期 2018 全年營運將可優於去年。