台股破年線外資買賣不同調 買現貨40億元 調節台指期萬口以上多單

台股今 (10) 日受美中貿易戰升溫衝擊， 蘋概族群重挫，指數終場大跌 121.19 點、收在 10725.8 點，失守年線，成交量 1453 億元；櫃買指數更重挫 3.56%、來到 132.37 點，創近 1 年多新低。三大法人今日土洋對作，外資及陸資買超 40 億元，自營商賣超 10.18 億元，投信賣超 5.92 億元，共買超 23.9 億元。期貨部分減碼 1.2 萬口多單，多單未平倉口數降到 3.38 萬口，期現貨操作又不同調。

外資買賣超個股部分，台積電獲外資連 6 買，鴻海則持續遭外資提款、連 12 賣，今日更遭三大法人同步賣超。

觀察台指期部分，外資今日大幅減碼多單 12492 口，多單未平倉口數減至 33834 口，投信增持空單 247 口，空單未平倉口數減為 25641 口，自營商則是減碼空單 536 口，空單未平倉口數減至 5313 口。

今日外資買超逾萬張以上個股包含聯電、台積電與遠東新，獲外資買超逾千張包含金融股中信金、新光金、永豐金、玉山金、兆豐金、台中銀、彰銀、華南金，傳產股台泥、台塑、中纖、中鋼、亞泥、統一、長榮航、日勝生、中石化、南亞，電子股南亞科、金像電、中環、台表科、英業達、臻鼎 - KY、合晶、技嘉。

外資買超第 1 名為聯電、買超 40100 張，第 2 名台積電、買超 13894 張，第 3 名遠東新、買超 10758 張，第 4 名富邦 VIX、買超 7820 張，第 5 名中信金、買超 7314 張，第 6 名新光金、買超 7065 張，第 7 名南亞科，買超 6161 張，第 8 名合晶、買超 5931 張，第 9 名臻鼎 - KY 、買超 5518 張，第 10 名永豐金、買超 5460 張。

外資賣超第 1 名華新、賣超 16502 張，第 2 名鴻海、賣超 15121 張，第 3 名群創、賣超 13192 張，第 4 名元大高股息、賣超 10059 張，第 5 名華邦電、賣超 9165 張，第 6 名友達、賣超 8530 張，第 7 名京元電子、賣超 7124 張，第 8 名旺宏、賣超 7012 張，第 9 名華通、賣超 6356 張，第 10 名廣達、賣超 3967 張。

投信買超第 1 名個股為中華電、買超 3067 張，第 2 名玉山金、買超 1347 張，第 3 名台塑、買超 962 張，第 4 名南電、買超 806 張，第 5 名台灣大、買超 593 張；投信賣超第 1 名台泥、賣超 4507 張，第 2 名中鴻、賣超 1804 張，第 3 名台耀 、賣超 1539 張，第 4 名世界、賣超 1433 張，第 5 名聯電、賣超 1365 張。

自營商買超第 1 名為元大台灣 50 反 1、買超 43012 張，第 2 名元大台灣 50 反 1 富邦 VIX、買超 4406 張，第 3 名長榮航、買超 3225 張，第 4 名國泰臺灣加權反 1、買超 1588 張，第 5 名元大 S&P 原油反 1 、買超 1513 張；自營商賣超第 1 名元大高股息、賣超 6592 張，第 2 名台泥、賣超 5843 張，第 3 名元大台灣 50、賣超 2745 張，第 4 名中鴻、賣超 2601 張，第 5 名群創、賣超 2390 張。

國泰證期分析師蔡明翰分析，受國際股市風險拉升影響，外資前兩周起在台股操作轉保守，短線由偏多轉中性，但並未明顯轉空，主要原因包括美科技股近期跌勢較重，但整體多頭格局未變，外資在台股佈局上也未明顯偏空，另一方面，雖然國際股市拉回，但資金面美股上周未明顯拉升，顯示市場未因恐慌出現避險需求。

蔡明翰指出，資金流為後續觀察台股的重要指標，若美元不大幅轉強、新台幣未明顯趨貶，資金流對台股而言就是正向發展，但國際指數拉回表現為負向因素，正負相抵下，短線外資還是偏向中性格局，買超或賣超資金都不會太大，近期影響短線指數拉回較多的，反而是因內資信心不足而下挫的櫃買指數中小型族群。

蔡明翰強調，若美中貿易戰利空因子消化過後，市場發現外資沒有明顯落跑，新台幣也未轉貶，可望帶動指數出現反彈表現，目前指數能否反彈的重要關卡，仍在於櫃買指數能否明顯止跌反彈、明顯轉強。