

◆盤勢分析

1. 美國股市經過上周收黑後，周一出現逢低買盤，儘管蘋果股價下挫，標普 500 指數和那斯達克綜合指數仍收紅，擺脫連四日頹勢，美股四大指數下跌 - 0.23%~1.10%，僅道瓊下跌，近日雖有拉回整理，但仍在月線附近，中長期趨勢偏多。

2. 台股周一盤中在亞股走弱影響，失守年線約 10802 點位置，終場指數大跌 121.19 點，跌幅 1.12%，收在 10725.80 點，成交金額為 1465.07 億元，量縮價跌，至於 OTC 則重挫 3.56%，收盤在 132.37 點，已跌破 2 月低點 136.88 點，表現相對較弱勢。

3. 週一台股盤中最低點 10689 點又逐漸接近前波低檔 8/16 的低點 10606 點，而目前離前二波低點 10523 點與 10606 點所連接上升趨勢線約 10650~10700 點也相當接近，由於前波低檔上漲到 8/30 最高點約有 580 上漲點數，所花天數僅 11 天，漲幅近 5.5%，在接近壓力區之下，當然先前有賣盤出現，而此波也出現迅速拉回整理，由於 9 日 KD 也逐步來到 26.66 與 44.64 附近，因此多方漲多而拉回再修正壓力將漸緩，而高點壓力暫視在 11000 點整數壓力附近，預估大盤極短線將在 10650~11000 點間整理，可低接高出來回操作。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 23.90 億元；外資 + 40.00 億元、投信 - 5.92 億元、自營商 - 10.18 億元。

5. 上市櫃公司 8 月營收全部出爐，受惠於旺季效應，共繳出 3.03 兆元的亮麗成績單，並同步改寫今年以來最高、以及歷年 8 月新高紀錄；月增率、年增率分別為 2.8%、11.3%；累計今年前八月營收 22.09 兆元，年增率 10%，續締歷年同期新猷。

6. 電子類股:

(1) 被動元件相關族群: 儘管先前籌碼賣壓沉重讓族群走弱，但族群營運持續走揚卻仍還在發生，只是成長力道不如先前強勁，然而盤面上其他族群卻無法出現成長非常高的族群，因此低本益比的被動元件，在周一大盤大跌中，賣壓已相對減緩，包括 2492 華新科、3026 禾伸堂、3624 光頡、2478 大毅與 3090 日電貿等股走勢先走穩，短線或許買盤不夠強，但中線卻仍可望吸引長期資金布局者，因此近日可多觀察法人籌碼變化。

(2) 工業電腦族群: 近期公布 8 月營收前後，部分公司走勢加溫，包括有 2395 研華、6245 立端、2397 友通與 3434 哲固等股，由於類股成交量不高，因此仍以產業龍頭股作為觀察指標。

(3) 高股息殖利率族群: 每當指數走弱，易見買盤轉向於此，包括 3034 聯詠、2356 英業達、6214 精誠與 5371 中光電等股近期走勢優於大盤，穩健操作者可持續留意個股之動向。

(4) 台達電（2308）昨（10）日公布 8 月合併營收 214.57 億元，月增 4%，創新高，主要受惠旺季效應，帶動電源及被動元件等零組件出貨強勁。外界看好，台達電 9 月營收有機會持續向上。

(5) 國內被動元件二哥華新科昨（10）日應主管機關要求，公布 8 月稅後純益 31.6 億元，創單月獲利新高，等於一天賺逾 1 億元，比去年同期大增逾八倍，每股純益 6.53 元。

7. 非電子類股

(1) 生技族群: 進入旺季，加上 BTC 會議剛開完後，資金有持續轉進生技族群跡象，包括 4130 健亞、4119 旭富、3176 基亞、1799 易威、1784 訊聯與 4168 醣聯等走強，主要集中於製藥類，而 8436 大江與 4137 麗豐 - KY 等美容健診股雖強度不及前者，但 8 月營收亮麗，整體多頭格局未變，由於 Q4 也是多數業者旺季，未來仍可再持續追蹤此族群。

(2) 紡織族群: 因 8 月營收公布後，部分公司表現佳，因此買盤再度回流，包括 1402 遠東新、1477 聚陽、4438 廣越和 4432 銘旺實等公司走強，後續得留意營運可否持續走強。

(3) 內需族群: 因中美貿易因素再起，增加不確定性，因此部分資金轉進此族群，包括 2912 統一超、1216 統一與 1227 佳格等公司出現買盤，由於族群整體買盤力道仍不強，因此多留意各公司籌碼變化。

