旺季效益 其祥-KY 6月營收創新高 上半年營收亦創同期新高

其祥 - KY(1258)今 (10) 日公佈 6 月合併營收為 2.53 億元， 較上月及去年同期分別成長 2.53% 及 24.61%，續創今年新高；累積今年前 6 月合併營收為 14 億元，年增率 14.79%，為歷年同期新高。其祥 - KY 表示，第二季為傳統旺季，今年回教齋戒月自 5 月中旬持續至 6 月中旬，而之後接連三天為開齋節(即回教徒的過年)，雞肉需求量大增激勵下，推升 6 月營收成長，創下歷年新高；不過飼料價格自 3 月起漲價，對第二季獲利將有些許影響，惟目前漲幅已有縮小趨勢。



其祥 - KY 表示，為擴大未來營運動能，目前首要目標即為完成南馬新肉雞養殖農場及新加坡肉品加工處理廠的兩大新產能。在南馬新農場部分，目前已陸續分批投產，並進行產線及育成率調校，依規劃將在第三季調校完成，第四季可挹注營收；而星國肉品加工廠已在 6 月底開始進行設備安裝及試車，依進度在 7 月申請新加坡農糧署 (AVA) 執照核准，在第三季調校後加入營運。



展望下半年，其祥 - KY 維持審慎樂觀看法，肉雞農場和加工廠新產能第三季起將陸續挹注，除增加銷量貢獻營收，有效降低生產成本，提升獲利，預期 2018 全年營運將可優於去年。

