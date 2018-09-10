安集8月營收創次高 前8月營收已逾去年9成

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 今 (10) 日公告 8 月合併營收 2.1 億元，受惠模組銷售量增加，帶動營收月增 45.34%，年增 39.29%，為歷史單月營收第二高；前 8 個月累計營收 11.95 億元，年增 76.88%，已達去年全年營收逾 9 成，創歷年同期新高。

安集跨入電廠經營成效漸顯，今年第 2 季獲利創新高，賺贏去年全年，除本業外，安集跨入 3D 列印領域所轉投資的圓融金屬粉末公司近來也傳出捷報，將與歐洲大廠賀利氏進行策略合作，共同佈局亞洲 3D 金屬列印市場，目前已出貨台灣及中國，未來將積極打入歐美航太大廠供應鏈。

安集截至今年 8 月底電廠建置已達 57.7MW(百萬瓦)，平均每日電費收入可超過 100 萬元，全年售電收入高峰落在第 2 與第 3 季，今年電廠裝置容量目標為提升至 60MW，將為營運帶來穩定的獲利挹注。

除太陽能模組與電廠經營的本業外，安集今年參與投資母公司欽揚科技轉投資成立的圓融金屬粉末公司，於今年 3 月正式投入 3D 列印領域。安集表示，圓融所生產的 3D 金屬粉末，品質已獲歐洲國際大廠賀利氏肯定，目前合作開發專利材料特殊鋁合金，並取得空中巴士生產權利。

安集今年上半年合併營收 8.39 億元，年增 113.8%，稅後純益 8711 萬元，年增 5.73 倍，每股稅後純益 0.94 元，賺贏去年全年。

