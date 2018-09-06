巴曙松：未來3個月港新經濟股上市潮 活躍度大提升

港交所 (0388-HK) 今年推行 25 年來最大上市制度改革，首席中國經濟學家巴曙松預期，9 月至 11 月將是改革成果密集展示的時期，上市活躍度將大大提升，認為資本市場應配合新舊經濟轉型趨勢。

新例下已有 3 家「同股不同權」公司及 11 家還未有獲利的生物科技公司遞交上市申請，其中小米 (1810-HK)、歌禮製藥 (1672-HK) 及百濟神州 (6160-HK) 已順利上市，美團點評 (3690-HK) 預計將於本週五 (7 日) 開始招股。

巴曙松昨 (5) 日在「開放的中國航空工業國際論壇」上演講時指出，中國目前正處於新舊經濟交替時期，但大多數新經濟企業採用「輕資產」模式，獲利及現金流在特定階段也較不穩定，銀行信貸等傳統管道難以滿足其融資需求，故其獲得的金融資源有限。

此外，他認為中國研發開支在中美貿易摩擦後將會有躍升。在此背景下，資本市場應推動產業結構的轉型升級。

巴曙松以生物醫藥為例，世界範圍內生物醫藥公司大部分資金投入是在藥物研發階段，等到企業實現盈利後再上市集資，並不能解決其資金需求，故需研究將上市門檻調整至其最需要資金的時期。他表示，港股從生物醫藥著手，之後再嘗試拓展至其他新經濟領域。

他說，為鼓勵更多優秀與有潛質的大陸與海外企業，包括國內外航空工業相關企業赴港上市集資，港交所早前進行了繼 25 年前容許大陸企業來港發行 H 股後，又一重大改革，包括容許擁有不同投票權架構的公司上市與為尋求在香港作第二上市的大中華及國際公司設立新的便利第二上市渠道。

巴曙松表示，港交所的改革降低了上市門檻，有助「新經濟」公司得到資金進行研發，對國家的經濟結構調整與建設有利。他透露，針對生物科技、不同投票權、第二上市 3 大制度改革經過 2 輪諮詢，最後改革獲得的回饋「比想像中更熱烈」。