比特大陸最快Q4在港上市 傳集資規模1412億 新經濟股集資王

全球最大加密貨幣挖礦機生產商比特大陸 (Bitmain) 預計首次公開幕股(IPO)，集資規模將達 180 億美元(約港幣 1412 億元)，有成功 IPO，料是 IPO 集資額最高的新經濟股。

根據 Coindesk 報導，比特大陸估值預估在 400 億美元至 500 億美元 (約港幣 3139-3924 億元) 之間，將由中國國際金融有限公司承銷，並於 2018 年第四季或 2019 年第一季在港交所上市。如果以 180 億美元的規模完成 IPO，比特大陸將取代 Facebook 成為全球規模最大的 10 家 IPO 規模之一。

日前，比特大陸正式完成 Pre-IPO 輪簽約，本輪投資者包括騰訊、軟銀和中金，本輪融資 10 億美元，投前估值 140 億美元，投後估值 150 億美元。此次融資，也被認為是比特大陸在為上市做最後的準備。

《華夏時報》引述投資市場人士指出，比特大陸計畫於 8 月底向港交所提交初次上市申請表，並於 2018 年底完成上市。不過，比特大陸對是否上市不願評論。

早前比特大陸共完成兩輪融資，2017 年 9 月比特大陸獲紅杉資本、IDG 資本等 5000 萬美元 A 輪投資；今年 6 月獲得紅杉中國領投的 3 億 - 4 億美元的 B 輪投資，估值為 120 億美元。

比特大陸總部設在北京，由 1985 年後出生的北京大學畢業生吳忌寒於 2013 年成立，是全球主要的加密貨幣採礦晶片生產商。市場估計，比特大陸生產的挖礦機專用晶片市占率 70%，並且掌控了加密貨幣比特幣超過 50% 的算力。

吳忌寒日前表示，比特大陸去年收入 25 億美元。目前正在轉向人工智慧 (AI) 的領域發展，以尋求替代的營收來來源。他指出，AI 晶片在未來 5 年內將會占據比特大陸營收的 40%。