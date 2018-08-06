〈水泥下半年看旺〉Q3中國雨季趨緩有助價格穩定 台泥、亞泥下半年樂觀

受惠於中國大陸錯峰生產及環保政策嚴格執行，有助西進水泥業者上半年獲利表現，進入第 3 季，雨季趨緩，水泥價格穩定，甚至有部分地區小幅上漲，法人預估台泥 (1101-TW) 營運可望與第 2 季持平，第 4 季展望樂觀，預估下半年營運將優於上半年；亞泥 (1102-TW) 下半年營運也看好。

台泥第 2 季合併營收 335.94 億元，創下單季歷史新高，累計上半年合併營收 577.74 億元，年增 25.89%，表現優於預期；台泥日前公告 5 月自結獲利，單月稅後純益 26.14 億元，年增 144%，每股純益 0.56 元，年增 128%，逼近第 1 季獲利。

法人預估，台泥第 2 季每股純益可望超過 1 元，有機會挑戰 1.3-1.4 元；全年稅後純益可望上看 130 億元，創下歷史新高紀錄；法人指出，在雨季趨緩下，水泥價格穩定，基至部分地區包括西南的四川及華東的江蘇等地區，水泥價格出現小幅上漲。

法人強調，目前市場需求雖然持平，但由於 6-8 月執行 20 天的錯峰生產，8 月停產的天數較多，供貨呈現吃緊，支撐價格穩定，預估台泥第 3 季營收及獲利約可與第 2 季持平，第 4 季旺季可期，價格可望再往上漲，營運展望樂觀。

亞泥 6 月營收 75.5 億元，年增 41.61%，月減 1.93%，累計上半年營收 390.1 億元，年增 35.4%，表現優於預期；亞泥今年第 1 季合併營收 165.73 億元，年增 32%，合併稅後淨利 24.15 億元，年增 1557%，歸屬本公司業主稅後純益為 18.97 億元，每股純益 0.6 元，為近 7 年同期新高。

亞泥認為，中國政府今年來持續推動政策，預期只要經濟成長維持 6.5% 以上，且持續投資房地產及基礎建設，今年亞泥中國將有亮麗的成績單；法人預估，亞泥第 2 季獲利將優於首季，上半年業績有機會超越去年全年，全年獲利有機會超過百億元，力拚倍增成長，創歷史新高。

展望下半年，亞泥中國 7 月上旬水泥價格與 6 月持平，水泥出現鬆動，7 月下旬可能跟進降價，但在錯峰生產執行嚴格下，法人預估，第 3 季水泥價格下降有限，獲利可望維持高檔，第 4 季旺季可期。