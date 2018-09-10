東森集團9月啟動加薪 將跨足第二類電信

東森集團啟動加薪，總裁王令麟今 (10) 日宣布，為照顧基層員工，9 月起調薪，幅度最高 5%，受惠員工達 50%，同時，東森宣布跨足第二類電信事業，進軍電信市場，但暫未確定上線時間點和名稱。

東森集團旗下包括東森國際 (2614-TW)、東森購物和 ETtoday 新聞雲以及其他關係企業、自 9 月視表現給予調薪，調幅最高 5%，王令麟強調，此以照顧年輕員工為主要考量，因此基層員工調薪幅度更大。

東森說明，東森購物客服團隊中年薪破百萬者占 26%，相較台灣年薪超過百萬上班族僅有 8%，高出 3 倍之多，而面對新零售產業的發展，東森集團不斷創新求變，也希望藉此吸引更多年輕人才加入。

由於王令麟看好「行動為王影音當道」的趨勢，積極投入大型選秀節目「聲林之王」和「iM 短影」，同時，這次宣布將新增營業項目，跨足「第二類電信」事業進軍電信市場，未來可望藉此有效降低集團使用電信成本，同時提供給會員全新服務，將行動市場布局一條龍化。

東森國際旗下包括東森購物和 ETtoday 新聞雲，5 月東森購物投資香港草莓網，已開始挹注母公司獲利，東森購物和投資草莓網前 8 月稅後純益達 3.78 億元，年增幅高達 61%，每股純益 (EPS) 3.7 元，創近 3 年來同期新高。

東森也指出，近期製作由蕭敬騰和林宥嘉擔任導師的大型選秀節目聲林之王，即將於 10 月中旬播出，而投資的 iM 短影在短視頻領域中引起眾多年輕人積極參與爭取千萬獎金，可望持續為集團開創新商機。