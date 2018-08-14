東森上半年EPS 2.46元 新零售、新媒體事業營收持續成長

東森國際 (2614) 上半年合併營業收入營收 84.43 億元，較去年同期 62.91 億元成長 34.2%；在上海東森企業發展股權出售案的獲利挹注下，上半年稅後盈餘 16.68 億元，每股盈餘 2.46 元。東森國際第二季營收為 45.22 億元，較去年同期成長 12%，較第一季營收成長 15.3%，成長動能來自於新納入合併主體東森購物成員的香港草莓網營收，及東森購物與東森新聞雲營收的持續成長。



東森國際財報受散裝航運的影響已較過去數年大幅降低，惟今年上半年營運仍 1.06 億元損失準備。在第二季及第三季分別有 2 艘及 1 艘船舶租期屆滿不再續租情況下，今年第四季營運船舶僅餘 3 艘，而明、後年也將分別陸續還船 2 艘及 1 艘，預期 2020 年第三季後完全退出散裝海運市場。



東森國際旗下子公司東森購物上半年營收 73.03 億元、獲利 2.76 億元、每股盈餘 2.71 元，營收及獲利分別較去年同期成長 121.6% 及 82.8%。下半年除草莓網營收與獲利的持續挹注外，與國內知名廠商合作布局多時的保健、美妝自有品牌商品亦將推出，將進一步拉升東森購物的營收，朝全年獲利創新高之目標邁進。



另一子公司東森新聞雲上半年營收 2.94 億元，較去年同期成長 18.1%，新聞雲致力網路流量的成長，此為廣告營收能持續維持二位數成長的關鍵。新聞雲正規畫參與香港短視頻新創公司之投資，該公司之 iM 影音平台係採短影音內容模式，將短視頻及直播結合，使人人可以成為創作者，於平台中建立豐富的影音種類及內容，成為年輕族群社交網路的新形態模式。



東森國際表示，在營收獲利俱增且股本減少的雙重因素影響下，有效提升每股盈餘及股東權益報酬率，預期今年下半年可看見明顯效益。