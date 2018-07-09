〈東森看電商業〉示警未來3年多數業者恐難獲利 要打跨境牌突圍

台灣電商業處在紅海市場，競爭高度激烈，獲利表現也呈現兩樣情，東森集團執行策略長王令麟今 (9) 日直指，「除了 momo 富邦媒 (8454-TW)，未來 3 年恐怕看不到哪個台灣電商會賺錢」，而東森要打跨境牌，跨境貿易在中國還有很大的機會。

王令麟直言，面對 FB、LNE 這些強勁對手，若電商業者沒有新的發展戰略和產品差異化，未來不但不會越來越好還會衰退，「環境很殘酷，台灣現在的電商業者現在看起來不值錢，因此不會併購國內業者，惟將 momo 視為可敬的對手」，他表態，反而必須要發展出自有品牌商品才能做出明顯差異化。

王令麟認為，momo 不斷創新轉變，並加強與品牌商結合，戰略相當靈活，而東森 (2614-TW) 轉投資東森購物應變的戰略同樣相當快速，不過，不同於 momo，主要是透過日前併購的草莓網，加強境外電商的布局。

王令麟最重視的仍是中國市場，草但他也直言，「過去台灣業者到國外並沒有成功案例 ，僅賣台灣商品難以做出差異化」，因此會透過草莓網的全球採購優勢跨入中國。

王令麟說，即便中國電商已蓬勃發展，但跨境貿易在中國仍有很大的發展空間，「現在進大陸市場還來的及」。

東森購物今年表現亮眼，上半年營收共 68.05 億元，前 5 月純益 2.86 億元，年增幅達 58%，正持續尋求投資或併購國際化垂直電商，並發展保健美妝通路平台，主要營運重點在兩岸的美妝和保健市場。