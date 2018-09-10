川普一席話鴻海股價續破底 郭董身價少了770億元

蘋果新 iPhone 本週將亮相，但美國總統川普再度再度放話，揚言蘋果若不將產線從中國大陸搬回美國，將被課徵高關稅，衝擊蘋概股今 (10) 日續弱，代工廠鴻海 (2317-TW) 收盤重挫 3.7%，最低來到 74.8 元，續探 28 個月新低，郭董持股 162.18 萬張，市值就蒸發了 770 億元。

鴻海股價續創低，以去年 8 月高點 122.5 元計算，一年多來公司市值已蒸發逾 8200 億元，其中郭台銘持股約 162.18 萬張，身價更少了約 770 億元，

美國通過對中國 2000 億美元中國進口產品徵收 25% 關稅的實施方式和細節外，美國總統川普上週五再次宣布，對剩餘的 2670 億美元中國進口產品徵稅，iPhone 大多在中國大陸生產，勢必也將受到衝擊。

美國總統川普周末也在推特發文，呼籲蘋果將生產線從中國大陸搬回美國，否則蘋果的售價會因美國對中國實施大規模關稅而上漲，受消息影響，蘋果股價連 3 日走跌，供應鏈也應聲下挫。

台廠方面，iPhone 主力代工廠鴻海今日早盤股價續下探波段新低，盤中再破 2016 年 5 月以來的低點、股王大立光 (3008-TW) 午盤跌幅近 9%，展開 4300 元關卡保衛戰，另和碩 (4938-TW)、康控 - KY(4943-TW)、穩懋 (3105-TW) 等均也重挫，蘋果相關供應鏈一片臉綠。

外界普遍認為，雖然基於市場與成本考量，蘋果應不會輕易將產線撤出中國回美國，但蘋果反映關稅成本上調 iPhone 等相關產品售價後，恐對成長已見趨緩的銷量造成進一步的影響。