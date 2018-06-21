菲律賓股市宣告進入熊市 難以承受之痛恐怕才正要開始？

菲律賓股、匯市今年表現慘烈，菲股週四 (21 日) 再大跌 2.25%，續創波段新低，距今年一月高點 9058 點以來，跌幅超過 20%，宣告進入牛市；而菲律賓披索今年以來下跌 6.7%，也成為亞洲貨幣中貶幅最重的貨幣。

菲律賓 BDO Unibank 投資長 Fritz Ocampo 表示，菲律賓央行週三 (20 日) 雖然宣布了今年的第二次升息，但這仍然無法令菲律賓披索止跌，因為菲國的通膨仍持續，同時也無助於股市反彈。

Ocampo 說，市場需要明確的消息來平息緊張局勢，但還未看到股、匯市落底的跡象，預期任何反彈都將是短暫的，因為國際投資人正在撤出新興市場。

今年以來，菲股下跌超過 17%，市值已經蒸發 430 億美元，在全球股市中表現之差，僅次於土耳其。

菲股周四以 7098.15 點作收，創下 17 個月以來的最低點，距離從 1 月 29 日收盤的高點，跌幅重達 22％，跌幅超過 20%，宣告已進入熊市。

菲股距離今年元月高點跌幅重達 22%，宣告進入熊市。

Asiasec Equities Inc. 駐馬尼拉的分析師 Manny Cruz 指出，菲股仍然瀰漫著不安的情緒，外資持續進行無情的拋售，升息的利多題材失靈，而且美國和中國之間貿易戰的緊張局勢正在升溫

菲股週四 (21 日) 下跌 2.25%，使得股市的本益比下降至 15.3 倍，為 2016 年 1 月 26 日以來的最低水平，距離 1 月 23 日高峰的的 19.9 倍大幅下降，並遠低於五年平均值。

Ocampo 強調，就算菲股出現跌深反彈，反彈幅度也可能受限在 7600 點之下，重演上個月的走勢。

菲國央行在 5 月 10 日升息後的兩個交易日，菲股上漲超過 300 點，但隨後又在菲通膨加速、菲律賓索兌美元匯率跌至 12 年新低後下跌。

今年以來，菲律賓股匯市表現慘烈，外資加速撤出。(來源：Bloomberg)

今年以來外資撤出菲律賓股市的金額達到 11.4 億美元，Ocampo 預估，到了今年底，外資撤出的金額將達到 20 億美元，除非外資撤出的速度放緩，否則菲股近期就會進一步下跌測試 7000 點整數關卡，對投資人而言，操作策略還是以「現金為王」為上策。