港股午盤跌0.98% 阿里、蘋果概念股集體走低 阿里健康重挫7.26%

恒生指數今 (10) 日低開 0.19%，之後持續走低，一度大跌逾 1%，截止午間收盤，恒生指數跌 0.89%，報 26733.86 點。港股國企指數跌 0.89%，報 10465.61 點；紅籌指數跌 0.98%，報 4225.6 點。大盤成交量港幣 527.83 億港元。盤面上，阿里概念股、蘋果概念股、航空股、水泥股集體走低。

蘋果概念股下跌，舜宇光學 (2382-HK) 跌 3.85%，報港幣 89.9 元，瑞聲科技 (2018-HK) 跌 3.87%，報港幣 79.5 元。

馬雲明年卸任，港股阿里系多數下跌，阿里健康 (0241-HK) 大跌 7.26%，高鑫零售 (6808-HK) 跌 1.98%，阿里影業 (1060-HK) 跌 1.11%。此前馬雲正式宣佈一年後將辭任阿里董事局主席，現任 CEO 張勇接任。

騰訊控股 (0700-HK) 跌 0.13%，報 316.4 元。騰訊年來高位累跌逾 3 成後，9 月 7 日出現兩大罕見市場行動。第一，騰訊上週五 (7 日) 進場買回庫藏股，是近 4 年半來首次；第二，逾 4.5 億北水終於低撈股份，為近 2 個多月最大規模進場。

投資界分析，兩大異動出現，或有助騰訊股價短線反彈，雖然買回庫藏股金額雖小，但顯示管理層認為股價已超跌，所以出手支持；至於再有較具規模的北水低吸股份，雖未能確定北水重新看好，但部分顯示北水出貨潮短線或會暫停。

分析指出，恒指乏力向上，市場更欠缺動力，但收盤前跌幅或會收斂。

截至收盤，滬股通淨流出人民幣 4.8 億元，港股通 (滬) 淨流入 6.98 億元；深股通淨流出 3.63 億元，港股通 (深) 淨流入 3.07 億元。

滬股通中資金流入最多的是保利地產，淨流入 7317 萬元，其次為國電南瑞、中炬高新、平高電氣、建設銀行。資金流出最多的是中信證券，淨流出 9684 萬元。

深股通中資金流入最多的是天齊鋰業，淨流入 7866 萬元，其次為智飛生物、贛鋒鋰業、華森製藥、天海防務。資金流出最多的是東方財富，淨流出 4.56 億元。

因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》相關規定，調整港股通股票名單，今日起生效，匯付天下 (1806-HK) 獲調入。