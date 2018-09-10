【大行報告】施羅德投資：靈活配置亞洲資產 增強組合抵禦力

施羅德投資北亞地區多元化資產產品主管於學宇發表報告稱，儘管亞洲區經濟仍然穩健而行，而且估值已調整至吸引水平，但在貿易緊張局勢下，金融市場日益波動。投資者如何做到持盈保泰?其認為以主動而靈活的手法來管理利率及貨幣風險，是波動市況下的有效抵禦策略。

去年環球市場大幅上升，但到了今年，波動已正式回歸市場。在這種情況下，妥善管理波幅及風險變得相當重要。

集中於存續期較短債券

例如在債券投資方面，如何對衝固定收益風險?目前全球正處於加息的週期，美國聯儲局今年已加息數次，管理利率風險於是成為固定收益投資的關鍵。在加息週期中，持有存續期較短的債券，相對地可以減低對利率的敏感度，以有效管理利率風險。

另一方面，也會主動管理貨幣風險。近月土耳其爆發金融危機，外界開始質疑土耳其央行的信譽及對危機的掌控能力，令該國貨幣里拉錄得大幅貶值。同時，由於美國一直加息，美元走勢強勁，一眾新興市場貨幣都或多或少受到打擊，而亞洲貨幣的跌幅則相對輕微。

因應時勢進行貨幣對衝

施羅德投資的觀點是，短期内美元會持續走強，影響土耳其里拉及其他新興貨幣的走勢，因此投資者宜審時度勢行事。在有必要時，亞洲高息股債策略會主動地對衝貨幣風險。例如在2015年，其時一眾亞洲貨幣表現相對走弱，便進行了貨幣對衝，以減輕美元走強的衝擊。

相反來說，當在2017年亞洲貨幣普遍對美元走強時，該行就沒有進行對衝貨幣的操作，務求讓亞洲貨幣升值成為我們的收益來源之一。到了今天，由於貿易磨擦仍是困擾市場的主要因素，美國經濟相對地強，因此組合相對增持美元的倉位，同時對星幣及澳元等貨幣進行對衝操作，從而加強整個組合的抵禦力。可以運用靈活的貨幣操作來進行風險管理，或是增加收益的來源。

亞洲債券正浮現吸引力

而要做到這一點，首先是能夠跳出傳統框框，不受基準指數的限制，靈活調動股票及債券的比例，以及因應不同市況作出選股或選債的選擇。事實上，該行認為目前市場上不乏投資機會，例如一些亞洲的債券已開始展現吸引的投資價值，如今亞洲債券的息差正在擴大，正好提供更多難得的機遇，去揀選一些基本面良好的亞洲債券。

透過不同的工具來減低下行風險，同時不受指數限制地動態調動股債比重，將更能利用波幅及市場轉折點來為組合締造機會。

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