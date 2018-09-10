電視、IT出貨成長 瑞儀8月營收45.25億 連4個月成長

瑞儀 (6176-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收 45.25 億元，月增 1.42%，連續 4 個月成長，年減 5.87%，主受惠電視、IT 及其他北光模組出貨量續增；累計前 8 月營收 309.39 億元，年減 10.01%；法人推估下半年包括 iPhone 舊機、iPad 及 MacBook 新品將挹注營運成長。

瑞儀統計，8 月背光模組出貨量 1358.3 萬片，月減 8.9%，其中行動裝置 (手機、平板電腦)952.3 萬台，月減 13.39%；IT(Monitor、NB)386 萬台，月增 2%；電視 7.5 萬台，月增 59.57%，其他約 12.5 萬台，月增 37.36%。

瑞儀第 2 季營收 107.33 億元，毛利率 13.91%，稅後純益 14.43 億元，季增 893%，年增 89.8%，創 2013 年第 4 季以來新高，每股稅後純益 3.1 元；累計上半年營收 219.52 億元，毛利率 13%，稅後純益 14.81 億元，每股純益 3.42 元。

瑞儀積極進行結構轉型，降低蘋果產品營收占比，增加非蘋筆電、電視及車用產品，今年營收可望持續成長，預期將是未來成長動能，法人認為， iPnone 舊機款、iPad 及 MacBook 新品，仍將推升下半年營運成長。

瑞儀積極佈局非蘋筆電、電視及車用產品，據了解，跟友達 (2409-TW)、JDI、夏普、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、華為等都在筆電上進行合作，預期非蘋筆電背光模組營收將持續成長。

電視部分，包括小米電視、Sony 及 Visio 訂單，都是瑞儀成長新動能；車用背光模組則與 JDI 及群創 (3481-TW) 合作，JDI 預計下半年量產，將帶動瑞儀車用背光模組的成長。