台股盤中－再破年線跌百點 內資不給力櫃買重挫續破底

美加談判不明朗、美中貿易協商仍存有變數，台股在國際情勢紛擾、籌碼面臨漲多整理壓力下，今 (10) 日早盤就失守年線，尤其櫃買指數重挫超過 3%，拖累大盤最深跌逾百點。法人表示，在缺乏主流題材股下，面對區間上緣回檔壓力以及美中貿易變數干擾，多方施力空間有限，櫃買指數重挫更顯示內資偏觀望立場。

櫃買指數繼周五以長黑大跌後，今天持續破底，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期國際情勢雜音變多，連帶市場走勢也相對震盪，受外部環境的不確定性提高與主流股易主，加上價漲量縮、價跌量增，造成觀望氣氛盛行。

分析師表示，台股近期僅靠台積電苦撐，中小型電子股破底者眾，也讓多方籌碼出現鬆動，包括上市櫃融資餘額都出現認賠出場的大減，融資餘額降至新台幣 2305 億元，若指數再跌，恐怕再度引發一波融資退潮。

美國總統川普昨日將矛頭直接對準蘋果公司，呼籲蘋果將產線從中國牽回美國，否則將受到他對北京發動貿易戰之苦，受此談話衝擊，股王大立光續挫，盤中跌逾 5%，跌破 4500 元關卡，回測 4470 元；鴻海亦開低走低，盤中跌近 4%，股價跌破 75 元大關，最低來到 74.8 元，蘋概股大多表現疲弱，包括聯電、台達電、可成、華碩、聯發科、友達等皆跌勢不止。

富蘭克林華美投信表示，時間接近年底，加權指數走勢是市場操作重點，而個股震盪加劇，目前盤面基調若延續則不利高波動個股表現，近期操作宜偏保守。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，加權指數 11000 點以上壓力明確，10500 點附近回推則為震盪區間下緣，但仍不能排除修正過程中再遇國際市場利空，造成跳空破線的可能，預估短期內美中貿易摩擦不會告一段落，持續觀察對台灣廠商的影響，考量美方對中課稅細節、中方反擊手段皆是不確定因素，短期市場干擾仍大，建議謹慎留意利空衝擊。

廖哲宏表示，隨著 8 月營收陸續公布，根據目前訊息顯示，預估 8 月營收年增率可望有兩位數的表現，基本面仍可望維持正向，但由於美中貿易協商仍是變數，故牽動行情的恐怕還是美國總統川普的言論方向，以及台股的籌碼面。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則提醒，隨著蘋果新機即將發表，亦須留意蘋概股股價面對營收利多不漲，以及零組件價格調整對第 3 季獲利影響情形，在蘋果壓低成本下，目前蘋果供應鏈零組件價格調整約在兩成左右，或影響台廠獲利，須留意第 3 季財報變數。