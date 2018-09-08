川普明確警告日本：若未達成美日貿易協議 你們會有「大問題」

先有暗示，再有明確警告，川普的下一個貿易打擊對象可能真是日本。

美東時間 9 月 7 日本周五，川普在空軍一號上向多家媒體表示，他已經開始同日本進行貿易談判，並直言：「如果我們沒有達成協議，日本知道，這是個大問題。」

同時川普提到了美國同加拿大就北美自貿協定（NAFTA）進行的談判，說加拿大正在前進，至於結果如何，我們將拭目以待，我們可能今後幾天就會知道。

川普對日本等貿易相關表態傳出後，日元急劇震盪，先漲後跌。美元兌日元先是跌至 110.77 左右，接近抹平日內 0.4% 以上的漲幅，後又回到 111.00 上方，日內漲超 0.3%。

值得一提的是，在明確警告日本以前，川普剛剛暗示過，接下來可能將矛頭對準日本。

華爾街見聞此前提到，美東時間 9 月 6 日，《華爾街日報》專欄作家 James Freeman 在文章中透露，川普在與他通電話時自稱同日本領導人擁有良好關係，但緊接着川普又說：「當我告訴他們他們需要支付多少錢時，好關係當然會結束」。

Freeman 的專欄文章稱，在電話中，川普聽起來「仍然非常注重消除與美國貿易夥伴的貿易逆差」。

「但總統看到了一個問題，即使他與我們在北美和歐洲的朋友完成談判，貿易的不確定性也不一定會結束。他似乎仍然對美國與日本的貿易條款感到困擾。」

身為美國第三大貿易逆差國 日本難逃川普「炮轟」

華爾街見聞注意到，事實上，今年川普已經在貿易保護措施中「關照」了日本：繼將日本列在對鋼鐵與鋁徵收關稅名單後，川普又威脅要直接打擊日本經濟的基礎之一——汽車，可能將汽車關稅從 2.5% 提升至 25%。

華爾街見聞會員專享文章《川普對日本進行「雷根式」打擊 日本還會以「老辦法」屈服嗎？》此前指出，日本是僅次於中國與墨西的美國第三大貿易逆差國，去年美國對日本的貿易逆差達 689 億美元。汽車關稅威脅就是川普偏愛的短期極限施壓策略：用汽車關稅這把利劍，來逼迫日本擴大汽車進口和開放牛肉市場，降低農業關稅。

日本出口已受影響 安倍 9 月會談壓力大

新近數據顯示，日本的出口已經受到美國關稅威脅的影響。今年 7 月，日本整體出口年增率增長 3.9%，低於 6 月的增速 6.7%，也低於路透社問卷經濟學家預期的 6.3%。其中，日本對美國出口下跌了 5.2%，連跌了兩個月，汽車發貨量下跌 12.1% 是主因之一。

而在沒有外部貿易干擾的今年初，日本出口與現在是「兩重天」，1 月出口年增率增長高達兩位數，至 12.3%，為連續第 14 個月上升。

日本政府在今年 8 月的月度報告中下調了出口評估，為三年來首次下調。路透社分析稱，目前沒有跡象顯示貿易爭端影響到了日本汽車工業，日本汽車製造商沒有加速提振運到美國的出貨量，但分析師都認為外部風險在增加。

今年 9 月聯合國大會期間，日美將再次舉行首腦會談，貿易磋商本是為首腦會談的準備內容之一。考慮到同月將舉行自民黨總裁選舉，緩解川普政府施加的壓力是安倍當前的主要任務。

『新聞來源／華爾街見聞』