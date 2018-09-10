NAFTA談判仍無成果 加國外長：加拿大對美國也很重要

美加北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判依然沒有共識，不過加拿大外交部長 Chrystia Freeland 並未放棄，她表示美國和加拿大都希望達成 NAFTA 協議，並且重申，對加拿大來說，如果未能達成好的協議，還不如沒有協議。

Freeland 表示，正如總理 Trudeau 的說法，加拿大希望達成一個好的協議，而不是僅僅談成協議，她對此目標仍充滿自信。她說：「當我們說沒有協議比糟糕的協議更好時，我們是認真的。」

目前，美國、加拿大和墨西哥重新談判 NAFTA 已經超過 13 個月。幾週前，美國和墨西哥宣布了一項初步協議，加大了加拿大的壓力。Freeland 在過去兩週一直來回華盛頓，並堅持認為，一項對所有三個國家都有利的協議「絕對可行」。她認為，這需要各方更多的靈活性。

Freeland 未提及具體的進展，她強調，加拿大重視與美國的貿易，但貿易是雙向的，加拿大對美國也很重要。

她說：「我們是美國最大的市場，比中國、日本和英國更大。我們對美國很重要，我認為美國人知道這一點。」

美方認為乳製品開放是關鍵

美方代表指出，雙方爭執關鍵仍在於開放加拿大乳製品市場。雖然加拿大之前所透露口風，對乳製品開放保持彈性，但川普首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 上週表示，加拿大讓步還不夠。

美國農業部長珀杜 (Sonny Perdue) 週日表示，加拿大以往壓制美國牧場輸出當地，對美國乳品業構成傷害，在新 NAFTA 協議下，加拿大必須放棄這種做法。

Freeland 拒絕評論具體問題，但表示，Kudlow 並未參與談判。

加拿大先前簽署的跨太平洋夥伴協議 (Trans-Pacific Partnership)，已經開放乳製品市場 3.25%，給予 10 個太平洋周邊國家。分析師預測，美國要求的市場份額會更大。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 週一將赴歐盟進行談判，預計 NAFTA 在他回美後將繼續，但目前沒有具體時間表。

10 日亞洲早盤，美元兌加元在 1.3175 附近徘徊，分析師預計，在上週漲勢之後，預計僅會有小幅漲跌，交易員仍關注 NAFTA 談判進展。