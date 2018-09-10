玻纖廠富喬Q3營收可望創高 Q4營運樂觀

PCB 進入第 3 季需求旺季，上游玻纖業富喬 (1815-TW) 8 月營收以 4.73 億元改寫歷史新高，月增 5.03%，年增 14.4%，在市場需求暢旺帶動下，富喬第 4 季還有新增大陸東莞廠新產能加入，對營運助益極大。

富喬第 3 季營收攀升幅度大，7 月營收 4.51 億元改寫歷史次高，8 月也有亮麗表現，推動第 3 季業績向上，在市場需求暢旺下，前 8 月營收 33.06 億元，年增 0.15%。

富喬在中國大陸東莞新投資 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產階段，並向客戶送樣認證，預計正式進入量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收；富喬東莞廠增設 180 台織布機，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季加入生產行列。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，上游玻纖紗仍供應不足，加上 CCL 客戶端需求急切，因此出現大量拉貨狀況，而富喬股價在今天台股大盤在盤中大跌逾 100 點的跌勢下，展現抗跌力道堅守 15.85 元的平盤震盪。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：富喬永豐 82 購 01(739237-TW)、富喬凱基 83 購 02(739308-TW)、富喬玉山 82 購 01(739014-TW)。