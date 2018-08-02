富喬Q2處市場淡季 每股賺0.26元 上半年EPS 0.6元

PCB 產業上游玻纖紗及玻纖布一貫廠富喬 (1815-TW) 在第 2 季的 PCB 市場淡季中，銷售策略採取產品「全產全銷」模式，使毛利率得以維持在近 28% 的水準，今 (2) 日公司通過第 2 季財報，稅後純益 1.12 億元，上半年稅後純益 2.53 億元，每股純益為 0.6 元。

對於第 3 季進入 PCB 市場需求旺季，加上大陸東莞新廠產量逐步提升，富喬看好，有助營收、獲利向上提升，單季將出現營收高峰。

富喬第 2 季營收 12.2 億元，毛利率為 27.87%，季增 0.05 個百分點，年減 1.72 個百分點，稅後純益為 1.12 億元，季減 20.89%， 年減 37.5%，單季每股純益 0.26 元；累計上半年營收 23.78 億元，毛利率 27.85%，年減 0.69 個百分點，稅後純益為 2.53 億元，年減 10.63%，每股純益為 0.6 元。

富喬第 2 季因在大陸的美元借款部位，導致部分匯損，公司也完成 6 億元可轉換公司債籌資後，募集資金將償還銀行貸款，除降低美元借款的部位，1 年可望節省 1100 萬元的利息支出。

在美中貿易戰爆發前，富喬董事長張元賓即看準中國高階電子材料在地化生產商機，決定全力在中國擴產，東莞子公司規劃擴充玻纖布新產能 180 台，並在 6 月進入試產，同時也計畫再增設 1 倍產能，最快明年第 1 季將有 360 台全新玻纖布織布機新產能開出。

去年富喬玻纖布出貨應用中，汽車占 45%，伺服器占 25%，智慧型手機占 15%，其他占 14%，隨著汽車電子化程度加深，預估汽車比重將持續增加；同時由於汽車電子「安全性」考量，富喬在玻纖布產品已開發高階產品，並送交德國認證中，預計明年可取得認證。

富喬目前在台灣有 540 台玻纖布織布機，轉投資中國大陸東莞富喬先前規劃的設置 180 台織布機，在 6 月進入試產，董事會日前決議提前倍數加大東莞廠生產規模，將增資東莞子公司 2500 萬美元，進一步再添購 180 台織布機，全部 360 台織布機最快明年第 1 季全數產能開出，可望使東莞廠營運快速達成經濟規模。