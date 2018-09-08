媒體稱馬雲下周一辭職 阿里股價盤後跌3%

據紐約時報報導，馬雲表示，計劃下周一（9 月 10 日）將辭去阿里巴巴董事長職務，但仍將在阿里巴巴董事會擔職，並繼續指導公司的管理。阿里巴巴盤後下跌將近 3%。馬雲表示，他將追求慈善事業的教育。

馬雲於 1999 年創辦阿里巴巴，並將其打造成世界上最重要的電子商務和數字支付公司之一，改變了中國人購物和支付方式。這使他的凈資產增加到超過 400 億美元，成為中國最富有的人。

在一次採訪中，馬雲說，他的退休不是一個時代的結束，而是「一個時代的開始」。他說他將花費更多的時間和財力專注於教育。 「我喜歡教育，」他說。馬雲曾是一名英語老師。

馬雲將留在阿里巴巴的董事會，並繼續指導公司的管理層。

馬雲的離職可能會震撼中國的網路行業。而對阿里巴巴來說，馬雲退休意味著權力向其他高管轉移。

馬雲於 2013 年卸任阿里巴巴首席執行官。該公司現任首席執行官是張勇。不過，馬雲仍然活躍在阿里巴巴，並是該公司長期戰略的架構師。據證券文件顯示，馬雲擁有阿里巴巴 6.4％的股份。

馬雲曾多次談到，他不想在公司度過一生，說他有一天會退休，然後回去教學。

2014 年，他創建了馬雲基金會，該基金會致力於改善中國農村地區的教育。在本周接受彭博電視採訪時，馬雲表示他正在考慮更多地關注慈善事業。

現年 54 歲的馬雲表示，他永遠不會像比爾蓋茲一樣富裕，但他可以比比爾蓋茲更早退休，蓋茲先生 2014 年辭去微軟董事長職務，當年 58 歲。

中概股阿里巴巴盤後下跌將近 3%。

『新聞來源／華爾街見聞』