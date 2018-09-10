北海道強震之後 豐田部分工廠將恢復生產

上週北海道發生強烈地震，6.7 級地震造成數十人死亡，日本豐田汽車 (7203-JP) 國內組裝廠遭受影響而停止生產作業。目前隨電力恢復，廠房逐漸恢復生產作業。

豐田於週一 (10 日) 表示，日本北部的變速機工廠將在今日開始恢復生產。

週四 (6 日) 早上，日本北部的北海道發生 6.7 級地震導致的大規模停電，迫使豐田停止了十幾個關鍵組裝工廠的生產。在豐田 18 個組裝廠中，共有 16 個國內組裝廠受到影響。

豐田汽車發言人表示，停工將暫時影響日本所有 Toyota 和 Lexus 的生產線。零組件生產的停滯也讓北海道強震的影響擴張至北海道以外地區，北部地區的零件工廠目前也呈現停工狀態。

不過，該汽車製造商強調，Toyota 和 Lexus 車款對美國的供應鏈並不會受到短期工廠停工的影響。

日本目前絕大多數的電力都是通過地上電線提供的，在易受地震和颱風等自然災害影響的國家中，地上電線比地下的電線容易修復。據一位日本政府官員表示，目前北海道首府札幌市有一半已經恢復電力，其餘的黑色區域預計將在一周內恢復所有電力。

豐田汽車於週一表示，隨著電力逐漸恢復，豐田在日本北部的變速機工廠於週六 (8 日) 恢復供電，並且將在週一日本晚間 8:30 的夜班期間開始恢復生產作業。