招商證券：出口暫未明顯惡化，但值得擔憂的因素正在增加

海關數據顯示，8月貿易順差為279.10億美元，低於路透預估中值的順差317.9億美元。以人民幣計價，中國8月出口1.44萬億元，同比增長7.9%；進口1.27萬億元，增長18.8%；貿易順差為1,797.5億元，收窄34.2%。商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明指，整個國際市場還是不錯的，國內穩增長初步見效，貿易戰之前兩國出口商趕出口，在這種情況下7、8月都有政策落地前的搶出口的因素，未來幾個月不確定性很大，美國對中國的2,000億商品清單即將落地後，企業不會在臨近的時候執行合同，很多出口為了避險已經在8月底完成了，但也要看到中美貿易只是中國對外貿易的一個組成部分。

招商證券宏觀團隊發表報告，指8月對各國別出口增速顯著分化，主要原因可能有三：第一，巴西、俄羅斯等部分新興市場的經濟基本面確實有所惡化，美國經濟基本面強於歐日也與數據相符；第二，匯率變化也會加大各國差異，壓制非美國家和貶值幅度較大國家的貿易增速；第三，除了匯率因素外，對美出口較強有可能存在針對2,000億關稅的搶出口現象，但需等待中美出口商品結構的數據印證。

價格方面美元走強會造成非美貿易規模被壓縮、從而影響出口增速，已經從美元值和人民幣值的貿易增速差距縮小上得到印證。據此，我們推測8月的出口量增長仍然較高且好於二季度整體水平，出口暫未明顯惡化，但值得擔憂的因素正在增加。

進口方面，從2017年，消費需求(海鮮、水果、堅果、食品飲料、化妝品、包、鞋帽、紡織品等)相關的進口增速一直維持較高水平，制造業投資相關的需求也較為強勁，與過去基建、地產投資的相關性下降。8月鋼材進口增加而鐵礦砂進口下降，可能反映出國內高價而限產的影響，供給側改革使得需求溢出加大；此外原油進口增速有所回升。8月貿易順差與前值基本持平，進口維持更高增速始終對貿易順差存在壓制作用。

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