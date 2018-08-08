卓越7月營收創今年次高 月增12.63%

卓越 (2496) 自結 7 月份合併營收達 8118 萬元，改寫今年營收次高記錄，並較上月的 7207 萬元成長 12.63%。累計前 7 月合併營收達 5.30 億元，亦較去年同期成長 11.28%。卓越表示，7 月營收能登上今年次高，除旗下光纖事業的遞延訂單已逐步自第三季起開始出貨外，而教育事業表現亦相當亮眼，受惠於 2017 年國高中部招生人數成長，帶動今年陳立教育在全台共 14 所實體分校的學員收入持續增溫。



另一方面，包括由旗下轉投資公司陳立 (廈門) 教育簽訂管理顧問合約，以及與易禾教育集團共同成立的教育諮詢公司，都為卓越挹注穩定的顧問收入，推升今年前 7 月營收能較去年同期增長逾一成。



卓越指出，公司在 2017 年與陳立教育合作、並轉型為台灣最大教育集團後，也更積極從原本專精的高中教育往下延伸架構 K-12 教育體系 (幼稚園到高中)，且聚焦於有利優化獲利品質的國中小班教學系統，經過一年多的衝刺市占，今年 7 月份國中部占整體教育事業的營收比重自去年不到 5% 明顯攀升至 12%，未來隨著國高中部業務組合持續調整，可望再精進卓越獲利表現。



展望第三季，卓越表示，目前已進入暑假招生旺季，包括國中會考放榜後的升高一全科 (數英國物化) 課程正熱烈接受預約試聽中；此外，陳立教育旗下針對小學的菁英學院，一向以 STEM 科學數學課程聞名，卓越指出，為配合多元素養的進步教學觀念，菁英學院採取與市面上常見的補習式招生不同的策略，更著重於「打破課綱」，從科學、科技、工程、數學 (STEM) 的角度出發，期能啟發孩子樂於挑戰的自學力、洞察力與批判分析能力，與此相關的教材也將會陸續完成上線，正面挹注營運成長動能。