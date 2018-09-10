【馮冠華專欄】貿易戰沒完沒了，留意中方還擊手法

9 月 10 日推介 - 丘鈦（1478）

1）上日港股市況總結：恆指週五表現極之反覆，上下波幅高逾五百點 （曾升 222 點及跌 305 點），最終卻衹下跌 1 點收市，報 26973 點。由於恆指盤後季整，大市成交額上升約 5% 至 1105 億。滬深港通成交金額也則持平在 84 億；流向仍為淨流入，金額上升至 11.6 億。藍籌股 23 升 25 跌 2 持平。板塊方面，澳門博彩股受大行報告降目標價而全面走弱。內銀也有估壓；相反物管和教育則見反彈。

做空方面，佔大市成交回落至 13.6%。牛熊証街貨最新比重為 38:62；重貨區方面，熊証重貨區在 28050-28099，牛証分散在 26450-26699。

簡評：港股上週五大幅的波動，筆者相信是和市場在不同時間對貿易戰的期望作出不同的反應。因一般預期川普會在週五中午前出招，這解釋了恆指在午前先高後低。午後又不見有消息出台，A 股和港股又收復失地。

思科、戴爾、惠普、瞻博網絡甚至蘋果（見第 4 點）已表態不支持加徴關稅，但川普在空軍一號的呈強及加碼言論（見第 2 點），加上週六在推特發文獻計，舊事重提的建議蘋果回美國生產，週日又強調福特的汽車可以在美生產，不會支付相關的關稅；其一意孤行、美國獨大的心態已甚明顯。



美巨型企業之所以成功，某程度上是創新，輕資產加外判模式所致。回國建廠，時間，資本，人工，研發等全是問題，高毛利率也不再，還有機會把各種污染帶回。也許 8 月非農就業和薪酬數據衝昏了川普的頭腦，但也可以推斷對華的 2000 億美元關稅是跑不掉的。



眾所周知，中方已難以同樣關稅額還擊，會否變招針對大型美企，令川普面對國內的壓力，大家拭目以待吧。若真的將茅頭指向蘋果，那小米（1810）、中興（763）、丘鈦（1478）、信利（732）等國內手機及設備供應商便有留意價值。



大盤方面，今天或再受貿易戰的不明朗衝擊，騰訊的回購金額不大，況且只是用公司錢而不是大股東增持，未必能令股價回穩。舜宇（2382）8 月的出貨量不俗，但中期業績已告訴投資者毛利率的告急，30 倍的本益比還是算了吧！

2）川普週五在空軍一號上說，「我們在談論的 2000 億美元可能很快發生，取決於具體情況。在某種程度上而言，這取決於中國。」，「我討厭這麼說，但是在那背後還有另外的 2670 億美元關稅已經準備好了，如果我願意，可以很快推出。」

3）美股上日市況總結：美國 8 月非農就業和薪酬都遠超市場，也增加了 12 月的再次加息的可能性，再加上川普威脅對華額外關稅，又暗示日本可能是貿易戰下一個目標，美股三大指數走弱，道指下跌 79 點或 0.31%，標指和納指則分別下跌 0.22% 及 0.25%。美滙指數回升至 95.34，十年期國債債息急升至 2.939。紐約期油上升 0.13%。港股 ADR 下跌 148 點，相當於恆 26825 點水平。

4）蘋果指出，美國政府建議中向價值 2000 億美元的中國貨品徵收關稅清單，將波及大量蘋果產品，包括 AppleWatch、Apple Pencil、AirPods、Mac Mini、電線、充電器、測試與維修工具等。蘋果向美國貿易代表萊特海澤的信件又稱，擔心關稅措施將打擊美國經濟，拖慢經濟增長與市場競爭，以致美國消費者須支付較高價格購買產品。



據蘋果公司估計，關稅對美國社會的打擊較對中國社會的打擊大。蘋果又認為，除了美國消費者與經濟受損外，看不到關稅措施如何達至華府應對中國科技政策的目標。

5）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

騰訊（700）上週五回購股份，以每股 310.8 至 311.6 元，回購 2.27 萬股，作價約 707.21 萬元。另外，阿里巴巴集團宣佈將從公開市場持續回購阿里巴巴股票，以執行公司在 2017 年制定的一項股權購買計劃。此前，2017 年 5 月 18 日阿里巴巴集團宣佈啓動為期兩年、總額達 60 億美元的股權回購計劃。本次回購即是對該計劃的執行。

舜宇光學（2382）公布 8 月數據，手機鏡頭出貨量按年升 46.2% 至 9,065 萬件，按月升 2.6%。手機攝像模組出貨量按年升 36.4% 至 4,589 萬件。其他鏡頭出貨量按年升 159.3% 至 1,016 萬件，按月升 150.1%。車載鏡頭出貨量按年升 14.6% 至 353.9 萬件，按月升 73.3%。

6）新股訊息 ：

市場消息透露，美團點評（3690）首日招股，綜合 13 間券商，首日借出孖展額約 6.35 億元，按首日孖展情況，銷情一般，但已經好過預期。國際配售方面，有消息指，長和系創辦人李嘉誠、新世界發展（017）副主席鄭志剛及利福國際（1212）主席劉鑾鴻均有入飛認購。市場消息指國際配售已超額認購 10 倍，除騰訊作為基石投資者認購外，現有股東高瓴資本、老虎基金亦積極參與認購。

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