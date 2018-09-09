多家同業歲修+旺季需求來臨 台塑Q4看好AE、AN等產品

台塑 (1301-TW) 第 4 季受惠 PE 與 PP 產品需求旺季，加上歲修廠房也少於第 3 季，在暫不考慮美中貿易戰的不確定因素下，預期第 4 季營收表現預期將優於第 3 季，台塑並看好液鹼、AE、AN 與 PP 等產品第 4 季展望，價格可望持穩趨漲。

液鹼部分，台塑董事長林健男指出，中國冬季限產提前執行，使氧化鋁廠開大產量、液鹼需求增加；山東魏橋鋁業 200 萬噸氧化鋁廠新產能開車，有利支撐液鹼需求，另一方面，國際氧化鋁價格上揚，澳洲、印尼與越南液鹼需求穩定，預期未來液鹼售價將小幅上漲至平穩。

AE 產品部分，林健男表示，第 4 季為亞洲傳統需求旺季，加上 10 月日本將有 54 萬噸產能安排歲修，韓國 LG 預計明年初完成擴建 10 萬噸 SAP，將帶動丙烯酸需求增加，預期市場供給將減少，可望支撐 AE 行情持穩向上。

AN 方面，林健男指出，由於第 4 季有多家同業安排歲修或停車，合計影響產能 116.5 萬噸，佔亞洲產能的 28%，預期同業將限量銷售，以累積庫存，現貨供應將持續吃緊，後市行情可望持平或小漲。

至於 PP 部分，林健男表示，第 4 季為中國傳統需求旺季，洗衣機、空調等家電業與包裝業需求將增加，且人民幣貶值，造成 PP 進口料成本增加，客戶轉用國產料，支撐中國國內 PP 報價，目前社會庫存約 75 萬噸，屬於中等水位，預期十一長假後，需求將增加，價格持穩趨漲。