房地產及相關企業中期業績優異 易居企業控股屢獲大行看好

中期業績發佈高潮逐漸淡去，各大行紛紛針對各企業發佈業績後研報，廣受市場關注。上半年，碧桂園（02007）、萬科、恆大（03333）、等房企龍頭在利潤方面均保持一定程度的提升，連帶相關企業表現亦有突出。西南證券發表題為「受益新房業務提振，業績大幅增長」的研究報告指出，易居企業控股（02048）近年來相比世聯行等在新房代理方面的優勢更趨明顯，盈利能力大幅提升。優質股東背景和大客戶戰略，使公司代理業務未來依舊有保障。房友平台成效初顯，預計很快實現盈利。此外，公司和58同城以及蘇寧金融簽署戰略合作協定，將在房源、人才招聘、金融等方面開展全面合作，房友門店的聯動創收空間值得期待。公司受益龍頭房企入股，房友平台發展空間大，維持「增持」評級。針對易居上市後首份業績公告，國泰君安亦發表研究報告指出，易居上半年實現營收和業績高增長，受益於集團強大的股東基礎和大客戶戰略、業務間的協同效應，公司內場代理高速增長，外場分銷規模繼續擴大。易居房友門店快速擴張，新房分銷轉化率高。給予「增持」評級，目標價14.2港元。

易居是中國領先的房地產交易服務提供商，為全部中國房地產開發商Top100或彼等各自的關聯公司提供服務，其中25家與易居股東有聯繫。該公司於今年7月20日正式在港交所掛牌上市，上市時就因其豪華的股東背景及強大的基石投資者陣容而備受矚目。據該公司近日公佈的上市後首份業績報告顯示，得益於市場的穩定發展、強大的股東基礎和大客戶戰略、業務間的協同效應，截至2018年6月30日止，易居六個月期間收入實現大幅增長。期內，公司營業收入為2,779.8百萬元(人民幣,下同)，較去年同期增長44.4%；利潤為563.5百萬元，較去年同期增長84.1%。

該公司擁有一手房代理、房地產數據及咨詢服務及房地產經紀網絡服務三大業務。上半年,公司一手房代理業務快速增長，市場規模及佔有率進一步提高。截止2018年上半年，自和易居企業集團股東有關的26家開發商產生的一手房代理服務收入為1,210.7百萬元，占期間一手房代理服務總收入的54.3%；已簽未售的儲備項目面積達254.2百萬平方米，將增強未來代理收入的穩定性和預測性。房地產數據及咨詢服務方面，易居自主研發的CRIC系統已成為業內領先的房地產數據系統，並被使用者廣泛用於日常業務過程中。期內，有效用戶埠數達14,000多個。

各大行格外關注的房地產經紀網絡服務方面，易居房友的門店數量更是實現了快速增長。截止2018年6月30日，房友門店已累計達8,764家，覆蓋54座城市；期內，通過易居房友為開發商銷售新房的成銷總額達101.4億元，公司收入167.7百萬元，比去年同期分別增長592.4%和367.1%。國泰君安證券研究報告指出，截至8月底，易居房友門店已佈局58座城市，突破10000家，近期幾乎是每月過1000家門店的拓展速度。未來各類大型項目、跨地緣屬性的項目都需要一二手的聯動，一萬家門店的轉化率不容小窺。

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