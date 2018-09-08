海關總署：前8個月民營企業進出口7.63萬億元，增長11.8%

據海關統計，今年前8個月，民營企業進出口7.63萬億元，增長11.8%，佔我外貿總值的39.3%，比去年同期提升0.9個百分點。其中，出口4.95萬億元，增長8.2%，佔出口總值的47.9%；進口2.68萬億元，增長19%，佔進口總值的29.5%。同期，外商投資企業進出口8.24萬億元，增長4.1%，佔我外貿總值的41.3%。其中，出口4.27萬億元，增長1.9%；進口3.97萬億元，增長6.6%。此外，國有企業進出口3.49萬億元，增長16.4%，佔我外貿總值的17.9%。其中，出口1.12萬億元，增長7.5%；進口2.37萬億元，增長21.2%。

機電產品出口增長，傳統勞動密集型產品出口下降。前8個月，我國機電產品出口6.01萬億元，增長7%，佔出口總值的58.2%。其中，電器及電子產品出口2.64萬億元，增長7.8%；機械設備1.82萬億元，增長8.5%。同期，服裝出口6627.8億元，下降6.2%；紡織品5071.8億元，增長2.8%；家具2223.8億元，增長0.1%；鞋類2031.5億元，下降9.6%；塑料制品1795.1億元，增長5.1%；箱包1147.8億元，下降4.7%；玩具972.4億元，下降3.5%；上述7大類勞動密集型產品合計出口1.99萬億元，下降2.5%，佔出口總值的19.2%。此外，鋼材出口4718萬噸，減少13.1%；汽車76萬輛，增加22.3%。

原油、天然氣等商品進口量增加，大豆進口量減少，大宗商品進口均價漲跌互現。前8個月，我國進口鐵礦砂7.1億噸，減少0.5%，進口均價為每噸447.1元，下跌10.1%；原油2.99億噸，增加6.5%，進口均價為每噸3271.5元，上漲26.2%；煤2.04億噸，增加14.7%，進口均價為每噸572元，下跌0.7%；大豆6200萬噸，減少2.1%，進口均價為每噸2780.5元，下跌2.6%；天然氣5718萬噸，增加34.8%，進口均價為每噸2578.6元，上漲14.9%；成品油2185萬噸，增加8.7%，進口均價為每噸3816.2元，上漲17.8%；初級形狀的塑料2159萬噸，增加17.1%，進口均價為每噸1.13萬元，下跌2%；鋼材876萬噸，減少0.1%，進口均價為每噸8139.2元，上漲7.2%；未鍛軋銅及銅材347萬噸，增加15.3%，進口均價為每噸4.71萬元，上漲7.7%。此外，機電產品進口4.08萬億元，增長12.6%；其中汽車78萬輛，減少2.4%。



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