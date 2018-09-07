【統一投信】新興亞洲長線看好 創造雙高抗震投組

中美貿易戰不斷升級，再加上土耳其、阿根廷、南非等國經濟危機拖累，新興市場持續動盪，全球股市今年來漲跌幅差距擴大，美股標普 500 指數漲 8.04% 仍在多頭趨勢通道上，三大新興市場裡，跌勢最重的是 MSCI 新興歐洲指數跌 16.41%，其次為 MSCI 新興拉丁指數跌 15.84%，相對抗震的則是 MSCI 新興亞洲指數跌 9.36%，進一步看個別股市，印度 BSE30 指數上漲 11.63% 是全球最強股市，中國上海綜合指數下跌 18.23%，全球表現最差。而前景被看好的亞股及陸股基金績效也被陸股的弱勢拖累，僅少數基金表現抗跌。

統一亞洲大金磚基金經理人林韋達表示，由於全球市場皆有短線波動加劇以及企業大者恆大的現象，投資策略採取 Top-down 由上而下找出長線投資趨勢，跨產業分散配置，首選具有獨占性、居產業領導地位的龍頭股，創造出「高度分散、高含金量」擁有雙高特性的投資組合，能達到消除非系統性風險之投資效果，在市場震盪時，波動度可望低於平均，當市場指數向上時，整體報酬率有機會隨之成長。

林韋達指出，新興亞洲國家經濟成長動能在全球仍是相對較佳，一時的波動干擾並不足以扭轉長線大趨勢，中國、印度、印尼這前三大經濟體以及我們所在的台灣，仍是不可放棄的重要資產配置。針對近期亞幣貶值引發外界擔憂可能重演 1997 年亞洲金融風暴，他認為，全球匯率波動難以預測且無一國家能置身事外，但新興亞洲國家財政體質相較二十年前已大不相同，歷史不必然會重演。

中國股市今年來持續下跌，林韋達對中國股市長線行情並不悲觀，但他強調，投資重點需以長線角度堅定布局產業領先者，看好滬深 300 指數成分股，將受惠於長期外資流入；高端白酒消費上升趨勢將延續今年全年及未來數年，首選具備訂價權之龍頭公司；網路科技前景看好，尤其社交遊戲龍頭股放諸亞洲處於高競爭優勢位置，儘管近期中國官方加強線上遊戲監管，令相關類股承壓，但預料受影響較大的是中小公司，龍頭公司仍長線看好。

另外看好原物料與生技醫療長線趨勢，預料全球原物料走勢會持續向上，受惠股包括油田服務、散裝航運、化工、水泥等，主要著墨於中國、印尼等市場；而全球人口持續高齡化，現代人平均壽命可能達到百歲，對醫藥、醫材等類股是長多，尤其亞洲市場特別明顯，印度、中國、美國、韓國等皆有值得著墨的標的。而未來全球趨勢明確的人工智慧及 5G 等新興產業，在美國及台灣皆有具全球競爭力高科技龍頭公司，值得逢低布局。

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