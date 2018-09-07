鄭州銀行：A股網下申購打新啦，終於圓夢首家“A+H”上市城商銀行

9月7日，鄭州銀行股份有限公司（002936—CN;06196—HK）正式開始網下申購打新，籌辦一年多的A股上市之路終於畫上了圓滿的句號。然而，對鄭州銀行來說A股資本市場之路才剛剛開始。

鄭州銀行開啟了城市商業銀行在H股和A股同時上市的先河。作為一家中小型城商行，能夠實現“A+H”上市模式與其穩定增長的公司業績必然是分不開的。

經濟下行，業績依舊穩步增長

縱觀今年上半年國內經濟形勢，經濟依然下行，新舊動能轉換，行業競爭也不斷加劇，鄭州銀行今年上半年不但業績實現穩步增長，主要監管指標也達到了監管要求。

9月7日早間，鄭州銀行在港交所披露《2018中期報告》，上半年鄭州銀行實現營業收入51.37億元人民幣（單位下同），同比增長5.7%；其中，利息淨收入28.22億元，同比減少30.49%，手續費及傭金淨收入為9.59億元，同比增長5.5%；實現歸屬母公司股東淨利潤23.67億元，較去年同期增長4.23%。

（圖片來源：港交所）

鄭州銀行不僅財務數據亮眼，資產品質也都符合監管要求。上半年該行資本充足率為12.88%，不良貸款率為1.88%。雖然資本充足率較去年底有所下降，不良貸款率也有所上升，但依舊符合監管要求。

財華社發現，上半年鄭州銀行中間業務發展迅速，根據中報數據顯示，該行由於業務規模的調整以及收益率或成本變動率導致利息淨收入同比減少30%以上；然而在投資淨收益、代理及託管業務等中間業務均有不同幅度的增長。

依財華社來看，隨著金融行業中間業務的發展催生了一批投資理財、投資業務諮詢、資產託管等新興業務，而銀行一改此前獨攬公司業務和信貸業的局面，全面發展零售業務、信貸業務、中間業務、公司業務、資金業務。然而，與信貸業務相比，中間業務不易受經濟週期波動的影響，業務收入相對穩定，能夠緩解由經濟波動和資本市場發展的變化對信貸業務的影響。此外，中間業務成本極低，有助於提高銀行的可持續盈利能力。鄭州銀行中間業務收入大幅增長，確實是一件好事。這樣一來不僅改善銀行的業務結構和盈利模式，逐漸轉變此前過度依賴利息收入的境況，而且在一定程度上有助於提供銀行的抗風險能力。

堅持創新求發展

隨著金融行業的快速發展，銀行業中的民營銀行隊伍逐漸壯大起來，業務的同質化發展使得競爭更加激烈。城市商業銀行要想贏得可持續發展，在激烈的競爭中脫穎而出，就要不斷創新，做出自己的特色。

鄭州銀行依託自己區位優勢打造商貿金融業務，立足於商貿物流，通過聚合產業、金融、政府資金來發展自己的特色業務。根據鄭州銀行財報，進入2018年，該行發展戰略核心是“打造商貿物流標杆銀行”，通過產品創新來擴容商貿物流體系。

據悉，今年上半年鄭州銀行已經啟動物流銀行品牌建設，不僅設立機構客戶中心，推出汽車、建築兩大行業的1+N方案，落地出口退稅池、票據池等多種創新業務，並和怡亞通、海爾家居、順豐等企業大佬合作，持續完善“五朵雲”平臺建設，並強力推出“存款提升九策”。到目前為止，鄭州銀行成功的建立包括國內、國際貿易融資，外幣投資，外匯資金交易等業務在內的供應鏈金融體系。

此外，鄭州銀行在今年4月份還發起成立“中國商貿物流銀行聯盟”，其成員涵蓋多家金融機構和物流電商企業，其中包括：江蘇銀行、微眾銀行、蘇寧易購、順豐、騰訊、京東以及阿里巴巴。

此次A股上市，對鄭州銀行來說至關重要，其將所募得資金用於補充銀行資本，為其著重發展“商貿物流銀行”提供堅實的後盾。財華社認為，鄭州銀行通過深耕鄭州大本營來穩固自己在本地去的品牌影響力和零售市場佔有率。在發展商貿金融的同時，啟動數位化戰略，發展線上業務，提升客戶體驗。又佈局大數據、雲計算、區塊鏈，借助科技發展省內異地獲取客戶的業務模式。

文：劉玲玲

編：黎璐璐

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