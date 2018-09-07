歐股盤中─貿易戰陰影籠罩科技與汽車類股 英航暴跌5%拖累休旅類股

由於美國對中加徵 2000 億美元商品關稅，預測最快將於週五 (7 日) 生效，導致科技與汽車類股受挫，市場轉向相對安全的消費與電信類股，外媒料歐股指標將走跌 2.3%，創 3 月底以來毎週表現最差。

台北時間週五 (7 日) 下午 5 點 50 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數下跌 0.24%，暫報 372.58；英國 FTSE 指數走跌 0.22%，暫報 7302.79；德國 DAX 指數下滑 0.07%，暫報 11946.55；法國 CAC 40 指數小漲 0.12%，暫報 5250.20。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

政經消息方面，市場持續擔憂全球貿易戰議題，美國對中加徵 2000 億美元商品關稅最快將於週五 (7 日) 生效；美國總統川普暗示貿易戰下個目標將瞄準日本，日圓兌美元仍升值。市場轉向相對安全的消費與電信類股。

歐股盤中，STOXX 歐洲 600 大汽車類股指數對關稅消息相當敏感，下跌 0.24%，暫報 519.10；科技股指數 (SX8P) 亦下滑 0.10%，暫報 452.74；但蘋果零件供應鏈之一的晶片商奧地利微電子 AMS 和世創電子 (Siltronic AG) 等晶片製造商分別下挫 1.1％和 3.7％。

英國航空公司 (British Airways) 遭駭客入侵，38 萬筆信用卡個資外洩，母公司 (IAG) 早盤應聲大跌 5%。英國航空公司董事長表示，這次入侵行為是 20 年來最嚴重，連帶拖累旅遊與休閒類股 (SXTP) 下跌 0.2%。

能源巨頭 EnQuest、葡萄牙控股公司 Orey Antunes，以及花旗集團將於今日 (7 日) 公布財報。目前 EnQuest 表示計劃以 1.38 億美元的價格購買剩餘的英國石油公司 (BP) 油田。

經濟數據方面，今日 (7 日) 台北時間 9 點左右以後，法國、德國將公布工業生產數據。