英國航空36萬筆信用卡資料遭害 母公司股價跳水逾5%

英國歷史最悠久的航空公司 British Airways (英國航空) 今日 (7 日) 為官網遭駭導致近 38 萬筆客戶個資外洩發表正式道歉，受此消息拖累，英國航空早盤隨即跳水慘崩逾 5%。

受到客戶信用卡資料遭駭影響，今日 (7 日) 英國航空母公司 International Consolidated Airlines Group (ICAG-UK) ，開盤隨即應聲暴跌 5%，一度來到低點每股 653.40 英鎊，截稿前暫報每股 667.00 英鎊。

ICAG 今開盤隨即應聲暴跌 5%。(圖：investing)

這起個資外洩事件發生在台北時間 8 月 22 日上午 6 點多左右至 9 月 6 日凌晨 5 點多左右。駭客對英國航空官網發起複雜且惡意的攻擊，竊取線上客戶預訂機票的金融資料，高達 38 萬筆加密的信用卡資料遭洩。

英國航空於聲明稿中表示，目前已解決技術漏洞問題，官網恢復正常運作，沒有任何客戶護照及旅遊資料遭洩。

英國航空董事長兼執行長 Alex Cruz 表示，公司對犯罪活動造成的影響深感抱歉，目前已通知警方和相關單位。

Cruz 提到，當發現客戶數據受到損害時，即開始與客戶進行全面直接的溝通這是我們的首要任務。

除了英國航空董事長發表正式道歉之外，週五 (7 日) 該公司還在英國報紙 Metro 刊登全頁廣告致歉。

英國航空公司表示，已聯繫所有受此不法行為影響的客戶，受影響的客戶僅限於駭客入侵時段在英航購買機票的客戶。